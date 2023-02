Auto elettriche dal 2035, è allarme: 'L'Italia è il Paese che rischia di più'

Secondo uno studio di Federmanager e AIEE, associazione degli economisti dell'energia, inerente la 'rivoluzione dell'automotive', l'Italia è la nazione che più rischia con il passaggio alle auto elettriche dopo l'ufficialità dell'Ue allo stop di diesel e benzina dal 2035.

Nel dettaglio il lavoro presentato oggi attraverso un apposito convegno "analizza le ricadute sul sistema industriale italiano della transizione in corso nel settore auto, considerandone i quattro principali fattori: nuovi modelli di mobilità, guida autonoma, digitalizzazione ed elettrificazione" sottolineando "una visione critica".

Le stime del settore in vista del 2023 prevedendo un "crollo degli investimenti per il passaggio all'elettrico: -25% in 10 anni", con "solo nella componentistica, 500 imprese a rischio chiusura, 60.000 posti in meno". Secondo lo studio, a complicare la situazione sarebbe un quadro di "imprese troppo piccole e poco managerializzate: solo il 39% è dotato di manager".

Si sottolinea inoltre che in Italia l'intera filiera dell'automotive "è caratterizzata principalmente da aziende di piccole dimensioni e conta in totale 5.500 imprese che coinvolgono 274 mila addetti, con fatturato connesso di 105,8 miliardi di euro. Il comparto della componentistica è quello più esposto: su 2.200 imprese delle 5.500 totali, che registrano 161 mila occupati e 45 miliardi di fatturato, 500 sono fortemente a rischio". Proprio per questo dal rapporto emerge che il nostro Paese è “il più penalizzato tra le nazioni europee produttrici di componenti in termini di riduzione di posti di lavoro, con un -37% di forza lavoro, vale a dire circa 60 mila occupati persi entro il 2040. L'Italia è il Paese che rischia di più".

A livello continentale, invece, lo stop al diesel e alla benzina dal 2035 potrebbe "comportare la perdita di circa mezzo milione di posti di lavoro, di cui meno della metà sarebbero compensati dalla transizione sostenibile, con una perdita netta quindi di circa 275 mila posti di lavoro".

Federmanager propone all'Italia l'istituzione di un fondo per la conversione del settore che possa attingere dalle risorse del Pnrr e che possa essere utilizzato per l'aggiornamento professionale delle figure che operano nell'automotive. A riguardo Stefano Cuzzilla, presidente della Federazione, ha spiegato: “Siamo disponibili a collaborare con il governo per definire una roadmap per la transizione produttiva della mobilità sostenibile, come già fatto da diversi Paesi. Non rinunciamo all’obiettivo della decarbonizzazione a solo con tempi e modi certi è possibile realizzare il cambio di modello. Semplificazione burocratica e attrazione degli investimenti stranieri devono fare parte di questa unica strategia”. Per correttezza di informazione va detto che secondo un altro studio, il report di Profundo, con le auto elettriche sarà boom di ricavi per le aziende.