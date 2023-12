Auto elettriche, nel 2024 gli italiani avranno un mld di euro per acquistarle: basteranno?

Nel 2024 il governo Meloni metterà a disposizione nuovi incentivi auto, con più soldi destinati ad auto elettriche e plug-in hybrid. Obiettivo, cercare di convincere più italiani possibile a passare alla mobilità green, alla luce della bassissima penetrazione del mercato delle auto a batteria nel nostro Paese.

Basti pensare che in Italia le auto elettriche pesano solo il 3,9% sul totale delle vendite del nuovo , ma la sensazione è che qualcosa possa cambiare per l'anno che sta per iniziare. Si potranno infatti godere fino ad un massimo di 13mila euro di “sconto” sull'acquisto di una vettura con la batteria, per un totale a disposizione degli italiani di quasi un miliardo di euro.

A parlarne è stato ieri il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervistato dai microfoni de Il Messaggero: «Abbiamo predisposto un nuovo piano incentivi, sostenibile sul piano ambientale, sociale e produttivo, con quasi un miliardo di euro nel 2024. Uno dei nostri obiettivi è la rottamazione delle auto più inquinanti, le euro 0, 1, 2, 3, con risorse destinate alle famiglie a reddito basso, prevalentemente orientate su modelli realizzati negli stabilimenti italiani, per aumentare la produzione nazionale».

Obiettivo, svecchiare in maniera significativa il parco auto del BelPaese, tenendo conto che sono moltissime le auto datate circolanti sulle nostre strade, vetture che essendo vecchie sono anche estremamente inquinanti. Di conseguenza l'esecutivo Meloni spera che gli italiani possano acquistare le auto elettriche ma anche vetture ibride o comunque a basso impatto ambientale, per la serie: meglio un'auto a benzina del 2023 che una del 2000.

Adolfo Urso si è soffermato anche sulle trattative con Stellantis per aumentare il numero di auto prodotte in Italia, spiegando: «Per la tenuta della filiera nazionale è necessario che ne vengano prodotte in Italia almeno un milione. Puntiamo a realizzare in Italia produzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili: tra legge di bilancio e revisione del Pnrr possiamo contare su una dotazione di 3,5 miliardi per i contratti di sviluppo».