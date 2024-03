Auto elettriche, nel 2024 flop Italia: quart'ultimo posto in Ue, quota di mercato del 2,8%

Dai dati ufficiali di ACEA circa le vendite di auto nei primi due mesi del 2024 in Europa, emerge purtroppo un quadro molto negativo per l'Italia in quanto ad auto elettriche, una conferma di quanto le green siano ben poco “digerite” nel nostro Paese.

Nei primi 60 giorni del nuovo anno, in attesa poi dei dati di marzo 2024 (ma difficilmente ci sarà una inversione di tendenza), in Italia la quota di mercato delle auto elettriche è stata misera, solo il 2,8 per cento. Un dato imbarazzante reso ancora più eloquente se si confronta con le altre nazioni europee.

Al di là del paradiso delle auto elettriche, la Norvegia, che ha toccato in questi primi due mesi con le BEV una quota di mercato impressionante del 90,9%, sorprende come la nostra nazione faccia peggio di di Paesi come Bulgaria, Lituania, Ungheria, Slovena, Lettonia, Estonia e Romania. Anche la Germania, nonostante lo stop agli incentivi, ha ottenuto una quota di mercato comunque dignitosa dell'11,6%, quindi più di un'auto su dieci venduta nei primi due mesi del 2024 è stata un'elettrica.

A cosa si deve questa risposta negativa del mercato alle green? Sicuramente pesa lo scetticismo generale verso le elettriche nella patria del motore termico, tenendo conto della grande tradizione motoristica di Ferrari, Lamborghini, Lancia, Alfa Romeo, Maserati e via discorrendo.

Secondariamente la grande incertezza degli incentivi 2024 che non sono ancora stati introdotti ufficialmente nonostante siano stati di fatto annunciati da mesi. I famosi 13.750 euro come bonus in caso di rottamazione, acquisto di auto elettrica e ISEE sotto i 30mila euro, fanno sicuramente gola e chi avesse intenzione di comprare una vettura a batteria avrà quindi messo in stand-by l'acquisto, nonostante le numerose promo messe in atto dalle case automobilistiche in questi mesi.

Infine non va dimenticato il proliferare di fake news che imperversa e che riesce a fare breccia in una importante fetta della popolazione che viene martellata ogni giorno sui social da cattive notizie per screditare le auto a batteria. Di contro (e comunque non è un male) l'Italia si conferma la patria dell'ibrido tenendo conto che il 37,8 per cento delle auto è stato appunto ibrido a gennaio e febbraio 2024, con le benzina al 30,9%, poi le diesel al 15, quindi le PHEV, le plug-in hybrid al 3, e infine al 10,5 per cento le altre motorizzazioni.

