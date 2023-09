Auto elettriche a 100 euro al mese: soluzione per diffondere gli EV è il leasing sociale?

La soluzione per diffondere in maniera capillare le auto elettriche potrebbe essere il leasing sociale. Si tratta di un metodo di pagamento che verrà presto introdotto dal governo francese appunto per favorire la vendita degli EV.

Nel dettaglio, il cittadino francese che vorrà acquistare un'auto green dovrà pagare solo 100 euro al mese, una cifra che dovrebbe comprendere non soltanto la vettura ma anche assicurazione, ricariche elettriche e tasse varie.

Non sono ancora stati stabiliti i dettagli di questa formula di pagamento agevolata, ne tanto meno la durata, ma sarà destinata in particolare a coloro che hanno un reddito non elevato, ed inoltre, si mirerà a favorire la produzione di auto francesi ed europee, quindi niente Tesla, che di recente ha presentato la nuova Model 3, ne tanto meno le cinesi.

Il provvedimento dovrebbe diventare effettivo fra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, e potrebbe rappresentare un importante incentivo per dare quel “boost” che il mercato delle auto elettriche necessita.

Una diffusione maggiore degli EV non potrebbe che giovare all'intero mercato visto che, storicamente, più un bene si diffonde e più il suo prezzo si abbassa, di conseguenza la Francia potrebbe vedere i listini delle auto elettriche in ribasso sensibile se la misura dei 100 euro venisse approvata.

Fra i principali freni alla diffusione delle vetture green vi è senza dubbio il costo, e anche in Italia la situazione non cambia, tenendo conto che parte da 21mila euro la top 5 delle auto elettriche meno care.

Moltissime famiglie che vorrebbero abbracciare la mobilità green non possono quindi farlo per una questione economica, ma in cambio di 100 euro al mese l'accesso sarebbe senza dubbio più agevolato. Secondo uno studio pubblicato da Transport & Environment (TE), in collaborazione con Iddri (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales), tale misura potrebbe favorire circa 900mila famiglie a basso reddito nel periodo 2024-2030, un numero davvero importante.

Il Ministro delegato ai Trasporti, parlando su France Inter, ha spiegato che “l'auto elettrica è un prodotto di lusso per molti francesi”, di conseguenza il leasing social potrebbe aiutare in tal senso basta che però risulti essere “il più semplice possibile, in modo che non ci siano procedure amministrative troppo lunghe”.

Quindi ha aggiunto: “Saranno interessate e automobili prodotte in Francia e in Europa. Dobbiamo creare posti di lavoro qui, un settore che stiamo trasformando”. Il ministro ha concluso ribadendo la questione: "Saranno modelli francesi ed europei. Stiamo finalizzando le trattative con Stellantis e Renault. Ci saranno modelli di questi due grandi gruppi, che verranno resi noti entro la fine dell'anno”. Una soluzione di questo genere dovrebbe essere adottata anche in Italia? E se si, potrebbe favorire la diffusione delle elettriche?