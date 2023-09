L'auto elettrica di Xiaomi si chiamerà Modena?

Xiaomi, un gigante tecnologico cinese, ha in programma di lanciare il suo primo veicolo elettrico, chiamato Modena, entro la fine dell’anno. L’auto, che ha il nome in codice MS11, è stata progettata e realizzata in tempi record e ha già ottenuto il permesso del governo per la produzione.

Xiaomi sta testando circa 50 prototipi a settimana in una fabbrica di Pechino e spera di ricevere presto l’approvazione finale dal Ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Il Modena sarà presentato insieme al nuovo smartphone top di gamma di Xiaomi (ecco tutto quello che sappiamo su questo veicolo ad oggi nel dettaglio).

L’auto è prevista per la fine dell’anno e si propone di competere con altri modelli elettrici come la Tesla Model 3 e il BYD Seal. L’auto ha un design moderno e minimalista, con grandi fari a LED, maniglie delle porte a filo, un LiDAR sul tetto e un tetto panoramico in vetro.

L’auto avrà anche una batteria da 101 kWh e un’architettura elettrica da 800 volt, che le consentono di avere un’autonomia di circa 800 km con una carica. Il prezzo dell’auto sarà di circa 27.400 dollari (circa 25.000 euro) in Cina.

Non c’è una data ufficiale per il lancio della Modena in Europa, ma alcuni rumors suggeriscono che Xiaomi potrebbe presentare la sua prima auto elettrica al Salone di Ginevra nel marzo 2024. Il progetto resta ancora segreto: un fornitore è stato pesantemente multato per aver rivelato alcune informazioni. Tuttavia, questo dipenderà anche dall’approvazione delle autorità europee e dalla disponibilità di batterie e componenti.

Il prezzo in Europa della Modena potrebbe essere superiore a quello in Cina, a causa delle tasse e dei costi di trasporto. Si stima che la versione base possa costare circa 40.000 euro, mentre la versione top potrebbe arrivare a 55.000 euro.