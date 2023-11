Un'auto elettrica Volkswagen a 20.000 euro? Possibile nel 2025

Volkswagen potrebbe presentare la sua auto elettrica low cost già nel 2025, ad ammetterlo è stato Oliver Blume in persona, CEO del brand tedesco, che ha annunciato la notizia in occasione di una conferenza in Germania. Tutto, ha detto l'amministratore, sta nelle batterie...

L'obiettivo è chiaro, si tratta di una missione che l'azienda di Wolfsburg oramai rincorre da anni. Lanciare sul mercato un veicolo full-electric che costi 20.000 euro, o addirittura meno. Qualcosa di impossibile rispetto agli attuali standard di listino delle quattro ruote green ma che, a quanto pare, potrebbe presto diventare realtà.

Secondo le parole di Blume, il quale è intervenuto alla Sueddeutsche Zeitung Wirtschaftsgipfel a Berlino, il segreto per realizzare questo obiettivo starebbe nel tagliare i costi relativi alle batterie. "Abbiamo il dovere - ha detto il CEO di VW - di portare sul mercato automobilistico il giusto prodotto al prezzo giusto", da qui l'idea di dare vita alla produzione di batterie unified cells nello stabilimento di Salzgitter a partire dal 2025, con l'obiettivo di raggiungere una capacità annua di 40 GWh sufficiente per 500.000 veicoli.

Il nuovo modello elettrico a basso costo dovrebbe seguire le orme del concept ID.2all (ecco perché ID.2 sarà un successo), un prototipo presentato lo scorso mese di marzo e che, una volta lanciato sul mercato (si prospetta nel 2026), dovrebbe presentare un listino di circa 25.000 euro. L'auto dovrebbe avere un’autonomia di 450 km e una ricarica della batteria dal 10% all’80% in circa 20 minuti.

Infine, stando a quanto riferito dal sito Autocar, VW ha pensato a un ulteriore progetto chiamato ID1: una city car elettrica che dovrebbe avere le dimensioni della Polo, e dovrebbe diventare il modello EV meno costoso del brand.