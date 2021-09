Ecco la prima auto elettrica di Subaru: è il SUV futuristico Solterra

Subaru è probabilmente rimasta un po' indietro sul fronte elettrico rispetto ad altri produttori, presto però vedremo la sua prima auto alimentata a batterie.

Il suo nome? Si chiamerà Subaru Solterra e arriverà sul mercato il prossimo anno. Annunciata all’inizio di questo 2021, la vettura ha finalmente le sue prime immagini promozionali. Subaru ha accompagnato le nuove foto teaser con questo statement: "La prima vettura elettrica di Subaru ha un nome: Sol terra, che combina le parole latine Sole e Terra. Costruite sulla nuova piattaforma e- Subaru Global Platform, Sarà una vettura attente all'ambiente e pronta a off vere alte prestazioni in ogni condizione atmosferica, su qualsiasi terreno. Il suo arrivo sul mercato è previsto per il 2022”

Guardando all'abitacolo, ci troviamo di fronte alla più avanzate Subaru di sempre, come sottolineato dallo stesso produttore: “La nostra vettura più avanzata è un SUV silenzioso, spazioso e confortevole, equipaggiato con tutte le tecnologie di ultima generazione che vi aspettereste da una EV di nuova fattura”.

All’interno Subaru ha optato per un quadro strumenti digitale leggermente arretrato rispetto al solito, di dimensioni non esagerate, lo schermo centrale invece è molto più generoso e dà il via a un tunnel rialzato e maestoso, si ha quasi l’impressione che vi sia un laptop aperto e incastonato nella plancia della vettura. Non vediamo l’ora di scoprire più dettagli tecnici e di conoscere la sua autonoma secondo il ciclo europeo WLTP.



