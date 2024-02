Auto elettrica, lo studio: 'Meno la si conosce e più la si odia, troppa ignoranza'

L'auto elettrica? Meno la si conosce e più la si odia. Potremmo sintetizzare così quanto emerso da uno studio realizzato in Francia circa la mobilità elettrica e non solo, e che evidenzia come le persone rifiutino le vetture a batteria nonostante non le conoscano.

Un po' come i bambini che dicono di non apprezzare un cibo anche se non l'hanno mai provato, c'è una tendenza generale a evitare le auto elettriche nonostante la maggior parte di chi le rigetta non le abbia mai provate ne conosca il loro funzionamento. Tornano quindi d'attualità le famose fake news che secondo Federcarrozzieri stanno spingendo le vetture a zero emissioni verso le parte bassissime del mercato.

Lo studio, pubblicato da automobile-magazine, ha riguardato i cittadini della regione dell'Ile-de-France, fra le più importanti d'oltralpe in quanto zona dove si trova la capitale Parigi. A realizzare l'indagine è stato il Collettivo Mobilità che riunisce una quarantina fra attori di trasporti e della mobilità, per un totale di 2.799 persone intervistate.

Tutti gli intervistati si sono detti d'accordo sul fatto che sia necessario ridurre l'utilizzo dell'auto ma il 61 per cento degli stessi, quindi più di sei su 10, prevede di mantenere gli stessi usi anche per il prossimo anno, di conseguenza non è intenzionato a prendere la bici o i mezzi pubblici.

Il 40 per cento degli intervistati, inoltre, intende cambiare auto nei prossimi 5 anni, mentre il 20% è incerto, e un altro 40% infine non è intenzionato a comprare un'altra vettura nel prossimo lustro.

Tre quarti di coloro che vorrebbero cambiare auto, affermano di essere ancora incerti su cosa acquistare, anche se la prima discriminante resta il prezzo e a riguardo il 70% dei potenziali acquirenti ha affermato di avere un budget al di sotto dei 25mila euro, cifra per cui di recente abbiamo redatto una top 10 delle auto che consumano meno.

Tornando al nostro studio, l'ibrido plug-in è la soluzione più menzionata dagli acquirenti, e per il Collettivo Mobilità mostra “il desiderio di una soluzione ideale che unisca i vantaggi del motore termico e di quello elettrico”. Permangono i soliti problemi, leggasi prezzi delle auto elettriche giudicati troppo alti e difficoltà nel processo di ricarica, ma il dato più sorprendente è senza dubbio il seguente: il 66% degli intervistati ammette di essere un principiante nei confronti delle green, di conseguenza di non avere conoscenze in materia.

Come si può quindi rifiutare una cosa se prima non la si conosce? Tornano quindi ad incidere con prepotenza le fake news, il sentito dire e i falsi miti, tutti sfatati dopo essere saliti su una vettura a zero emissioni. A riprova di ciò, nello studio si evidenzia che coloro che si ritengono esperti di auto elettriche sono ampiamente favorevoli alla transizione verso le elettriche, mentre i novizi sono nettamente contrari. Il rifiuto, infine, cresce di pari passo all'età.