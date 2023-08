La prima auto elettrica della storia: è più anziana di quanto possiate immaginare

La storia dei veicoli elettrici è stata lunga e ricca di colpi di scena, spaziando da un'iniziale popolarità alla sfida delle automobili a combustione interna (ICE) e poi a una rinascita nell'era moderna.

Nel primi anni del XX secolo, i veicoli elettrici erano in realtà più comuni delle automobili a benzina. La loro popolarità era dovuta alla facilità d'uso, alla silenziosità e alla manutenzione ridotta rispetto alle automobili a benzina. Tuttavia, l'ascesa delle linee di produzione di massa e la disponibilità di carburante a prezzi accessibili hanno portato a una rapida crescita dell'industria automobilistica basata sui motori a combustione.

L'avvento dei modelli di produzione come la Ford Model T, che era alimentata a benzina, ha spostato l'attenzione verso i veicoli a motore a combustione interna. La mancanza di infrastrutture di ricarica e la maggiore autonomia offerta dalla benzina hanno contribuito a creare una società automobilistica dominata dai motori a combustione.

Tuttavia, negli ultimi decenni, il rinnovato interesse per l'ambiente e le preoccupazioni sulla dipendenza dai combustibili fossili hanno portato a una nuova attenzione per i veicoli elettrici. Con i progressi nella tecnologia delle batterie, l'autonomia dei veicoli elettrici è aumentata significativamente e sono emerse aziende come Tesla, che hanno portato l'innovazione elettrica al centro delle discussioni sulla mobilità, fra l'altro Tesla lancerà delle versioni economiche di Model S e Model X.

Ecco, intanto, una breve panoramica della storia delle auto elettriche, dall'invenzione dell'industria moderna fino ai tempi nostri:

Primi pionieri della mobilità elettrica (1830-1880) : Questo è il periodo in cui sono nate le prime forme di mobilità elettrica. I veicoli elettrici erano inizialmente sviluppati come modelli di piccole dimensioni, adatti a spostamenti urbani. La tecnologia delle batterie era ancora agli albori e limitava l'autonomia e le prestazioni dei veicoli.

: Questo è il periodo in cui sono nate le prime forme di mobilità elettrica. I veicoli elettrici erano inizialmente sviluppati come modelli di piccole dimensioni, adatti a spostamenti urbani. La tecnologia delle batterie era ancora agli albori e limitava l'autonomia e le prestazioni dei veicoli. Passaggio al trasporto motorizzato (1880-1914) : Nel tardo XIX secolo, i veicoli elettrici hanno cominciato a guadagnare popolarità tra i benestanti, grazie alla loro facilità d'uso e al fatto che erano privi delle complicazioni meccaniche dei veicoli a vapore o a benzina. Tuttavia, l'ascesa delle automobili a benzina e il miglioramento delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento hanno contribuito a spostare l'attenzione verso i motori a combustione.

: Nel tardo XIX secolo, i veicoli elettrici hanno cominciato a guadagnare popolarità tra i benestanti, grazie alla loro facilità d'uso e al fatto che erano privi delle complicazioni meccaniche dei veicoli a vapore o a benzina. Tuttavia, l'ascesa delle automobili a benzina e il miglioramento delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento hanno contribuito a spostare l'attenzione verso i motori a combustione. Ascesa del motore a combustione interna (1914-1970) : Questo periodo è stato caratterizzato dall'espansione delle automobili a motore a combustione interna. L'abbondanza di petrolio e la crescita dell'industria automobilistica hanno reso i veicoli a benzina dominanti, soppiantando gradualmente i veicoli elettrici.

: Questo periodo è stato caratterizzato dall'espansione delle automobili a motore a combustione interna. L'abbondanza di petrolio e la crescita dell'industria automobilistica hanno reso i veicoli a benzina dominanti, soppiantando gradualmente i veicoli elettrici. Ritorno dei veicoli elettrici (1970-2003) : A partire dagli anni '70, crescenti preoccupazioni ambientali e crisi petrolifere hanno portato a un rinnovato interesse per i veicoli elettrici. Tuttavia, la tecnologia delle batterie e le limitazioni di autonomia hanno ostacolato la loro adozione su larga scala. Durante questo periodo, alcune aziende hanno sviluppato prototipi e modelli sperimentali di veicoli elettrici.

: A partire dagli anni '70, crescenti preoccupazioni ambientali e crisi petrolifere hanno portato a un rinnovato interesse per i veicoli elettrici. Tuttavia, la tecnologia delle batterie e le limitazioni di autonomia hanno ostacolato la loro adozione su larga scala. Durante questo periodo, alcune aziende hanno sviluppato prototipi e modelli sperimentali di veicoli elettrici. Rivoluzione elettrica (2003-2020) : L'avvento delle tecnologie avanzate delle batterie e l'innovazione nell'ingegneria elettrica hanno portato a una vera e propria rinascita dei veicoli elettrici. Aziende come Tesla hanno introdotto modelli di veicoli elettrici con autonomia accettabile e prestazioni di livello elevato. L'attenzione sui cambiamenti climatici e le normative più rigide sulle emissioni hanno accelerato l'adozione dei veicoli elettrici.

: L'avvento delle tecnologie avanzate delle batterie e l'innovazione nell'ingegneria elettrica hanno portato a una vera e propria rinascita dei veicoli elettrici. Aziende come Tesla hanno introdotto modelli di veicoli elettrici con autonomia accettabile e prestazioni di livello elevato. L'attenzione sui cambiamenti climatici e le normative più rigide sulle emissioni hanno accelerato l'adozione dei veicoli elettrici. Il punto di non ritorno (2021 e oltre): Negli ultimi anni, l'adozione dei veicoli elettrici è cresciuta in modo esponenziale grazie a una maggiore consapevolezza ambientale, incentivi governativi e prezzi più accessibili. Molte case automobilistiche stanno annunciando ambiziose strategie di elettrificazione e stanno sviluppando una vasta gamma di modelli di veicoli elettrici. L'industria dell'auto si sta spostando verso un futuro sempre più elettrico.

La storia delle prime auto elettriche è un susseguirsi di invenzioni e sperimentazioni da parte di diversi inventori in tutto il mondo. Le prime auto elettriche furono sviluppate da diverse persone in un periodo relativamente breve di tempo, ciascuna apportando il proprio contributo alle tecnologie e ai concetti fondamentali necessari per costruire veicoli elettrici funzionanti.

Robert Anderson : Si dice che Robert Anderson, un inventore britannico, abbia presentato il primo veicolo elettrico in una conferenza nel 1835. Il suo veicolo utilizzava una batteria usa e getta alimentata a petrolio greggio per alimentare il motore elettrico.

: Si dice che Robert Anderson, un inventore britannico, abbia presentato il primo veicolo elettrico in una conferenza nel 1835. Il suo veicolo utilizzava una batteria usa e getta alimentata a petrolio greggio per alimentare il motore elettrico. Ányos Jedlik : Uno scienziato ungherese, Ányos Jedlik, e il professore olandese Sibrandus Stratingh, entrambi nel 1830, crearono modellini di veicoli elettrici.

: Uno scienziato ungherese, Ányos Jedlik, e il professore olandese Sibrandus Stratingh, entrambi nel 1830, crearono modellini di veicoli elettrici. Thomas Davenport : Un inventore americano, Thomas Davenport, è spesso citato per aver sviluppato componenti integrali del motore elettrico nel 1830, che potrebbero essere considerati tra i primi passi verso la creazione di un'auto elettrica.

: Un inventore americano, Thomas Davenport, è spesso citato per aver sviluppato componenti integrali del motore elettrico nel 1830, che potrebbero essere considerati tra i primi passi verso la creazione di un'auto elettrica. Gaston Plante : Nel 1860, il fisico francese Gaston Plante inventò la prima batteria al piombo ricaricabile, che rappresentò un'importante avanzata per la mobilità elettrica.

: Nel 1860, il fisico francese Gaston Plante inventò la prima batteria al piombo ricaricabile, che rappresentò un'importante avanzata per la mobilità elettrica. William Morrison: Alla fine del 1880, William Morrison, un chimico americano, costruì quello che viene considerato il primo veicolo elettrico "pratico". Si tratta di una conversione di una carrozza trainata da cavalli, dotata di una batteria elettrica e un motore. Questo veicolo poteva trasportare fino a 12 persone e raggiungere una velocità massima di 32 km/h.

Malgrado le auto elettriche facciano ancora fatica ad insinuarsi nei consumatori moderni (e ne abbiamo parlato in un articolo nel quale vi spieghiamo i motivi per cui non state acquistando auto elettriche), il loro impatto sulla mobilità cambierà drasticamente il nostro modo di intendere la guida in un futuro che punterà sempre più verso la sostenibilità.