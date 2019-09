L'auto elettrica? Si ripaga in soli cinque anni, secondo uno studio

Un nuovo studio condotto dall'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano e presentato in occasione del "That's Mobility", ha svelato che per pareggiare il costo delle macchine elettriche con quelle a benzina ci vogliono solo cinque anni. In dieci anni, complessivamente, il risparmio arriva a 7mila Euro, in caso di incentivo nazionale.

Nel caso in cui dovesse esserci anche un incentivo regionale, il pareggio arriverebbe dopo soli due anni o meno. Esplicativo è il caso di Trento, dov'è presente un contributo locale di 6mila Euro che permette di ripagare l'auto in un anno, garantendo un risparmio di 12mila Euro in dieci anni.

Lo Smart Mobility Report sottolinea ancora una volta come, nonostante la crescita di popolarità delle macchine elettriche, per molti automobilisti a giocare un ruolo importantissimo nella scelta resta l'incentivo economico, che potrebbe spingere le vendite della mobilità elettrica

Complessivamente però il mercato resta in crescita. Lo scorso anno sono stati immatricolati a livello mondiale 2,1 milioni di veicoli elettrici, in aumento del 78% rispetto allo stesso periodo del 2017; il trend è positivo anche per il 2019: secondo alcune stime nell'anno in corso il settore dovrebbe toccare quota 3 milioni. Al primo posto di piazza la Cina, con 1,2 milioni di vetture, il triplo rispetto all'Europa che comunque grazie alle 72mila nuove auto della Norvegia si piazza sul secondo gradino del podio.

Determinante, per la diffusione, anche i servizi di car sharing, di cui abbiamo parlato oggi nella news dedicata alle novità di Milano.