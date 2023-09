L'auto elettrica e quel servizio tv lungimirante del 1991: 'Costa troppo, servono bonus'

E' emerso in questi giorni sui social un servizio televisivo di RSI, noto canale tv svizzero, inerente l'auto elettrica. La curiosità è che si tratta di un filmato risalente al 1991 e già all'epoca si sottolineavano gli alti costi delle vetture green.

Storicamente il prezzo elevato delle auto elettriche viene considerato uno dei principali deterrenti alla diffusione degli stessi mezzi a zero emissioni, e a riguardo in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro.

Un problema che, come detto sopra, veniva già segnalato 32 anni fa, quando RSI mandò in onda un servizio per mostrare appunto il comportamento su strada di una vettura “verde”, all'epoca un oggetto decisamente sconosciuto.

L'auto protagonista del servizio, anche se non abbiamo certezza, dovrebbe essere una Seat Marbella modificata da Torpedo Auto Elettriche, un'azienda di Bergamo fondata nel 1989, specializzata nel “restomod” delle versioni termiche.

Il giornalista (video che trovate qui sotto), commentando le immagini, spiegava ai telespettatori: “L'auto elettrica si caratterizza per l'assenza di emissioni nocive e l'assenza di rumori e l'inquinamento acustico nei centri abitati è un problema non secondario. Chiaramente l'auto elettrica rappresenta ancora un'alternativa all'auto normale, limitata all'uso in città, una seconda auto”.

Quindi proseguiva: “Per questo il problema del costo diventa essenziale. Finchè l'auto 'pulita' costerà più di un'auto normale, il senso di responsabilità del cittadino per quanto elevato, non può bastare ad assicurarne la diffusione. Occorrono incentivi e contributi da parte del legislatore. In quale forma? Intanto operando una scelta di fondo: se sostenere l'auto pulita o puntare su soluzioni diverse, e nel caso sostenendo la diffusione dell'auto elettrica nei centri urbani con misure efficaci che consentano ai cittadini più sensibili di recuperare le migliaia di franchi in più sborsate per proteggere la salute e la qualità di vita di noi tutti”. Parole che suonano quanto mai attuali.

Non deve sorprendere il fatto che già nel 1991 circolasse su strada una vettura elettrica, seppur con un'autonomia ridotta, visto che i primi prototipi perfettamente funzionanti di auto green risalgono proprio all'inizio di quella decade.

Un chiaro esempio è la Fiat Downtown targata 1993, una piccola city car con posto di guida centrale che era in grado di percorrere 300km con una singola ricarica.