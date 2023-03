Auto elettrica roba da ricchi? 'La mia esperienza con la 500e 'pagata' solo 18.000 euro'

Con l'interesse sempre più crescente verso le auto elettriche, alla luce anche dell'ufficialità dell'Ue allo stop di benzina e diesel dal 2035, aumentano le persone che vogliono testimoniare la propria esperienza diretta con un EV.

L'ultima riguarda un possessore di una Fiat 500e che si dice molto soddisfatto della sua scelta, e che ha raccontato il tutto ai colleghi di Vaielettrico.it. Il guidatore risiede nella vicina Svizzera, ed ha spiegato di aver acquistato la propria vettura da circa un anno: “Oltre a voler

condividere con voi la mia totale soddisfazione per questa scelta – spiega - vorrei anche intervenire (conti alla mano) nell’eterno dibattito sul costo elevato di queste vetture”.

Più volte, infatti, sono state sollevate critiche nei confronti dei prezzi degli EV, ma del resto sul mercato attuale non esiste un vero e proprio veicolo economico green: basta vedere la top 5 delle auto elettriche meno care per capirlo. La più economica parte da 21mila euro, ma l'amico svizzero suggerisce di non fermarsi solo al prezzo di listino.

Il prezzo d'acquisto della Fiat 500e è stato di 30mila franchi che di fatto equivalgono a 30mila euro, (il cambio è 1,01), a cui bisogna togliere gli incentivi da 2.000 franchi, scendendo quindi a quota 28mila. (da noi c'è uno sconto di 3mila euro che diventano 5 con rottamazione).

C'è poi da fare i conti con l'assicurazione: “Ho approfittato dell’offerta assicurativa di FCA combinata con il leasing – racconta il guidatore svizzero - che mi permette di risparmiare 1.000 Fr. all’anno rispetto alla precedente (avevo una yaris ibrida). Per un leasing di 4 anni mi ritrovo con un risparmio di 4.000 Fr. Così quei 28.000 già diventano 24.000”.

Arriviamo poi alla questione ricarica, e anche in questo caso i prezzi sono molto simili fra Svizzera e Italia: “Io carico quasi sempre a casa (in tariffa notturna) e i prezzi dipendono molto dall’azienda elettrica di riferimento. La mia applica una tariffa di 0.16 Fr. per Kw/h dalle 22.00 alle 6.00. Ho un consumo medio di 12.5 Kwh/100Km e solitamente percorro meno di 1.000 Km al mese. Questo si traduce in circa 125 Kw/h di ricarica per 0.16 al Kwh ottenendo così un totale di 20 Fr. al mese di carburante”.



Con l'auto precedente, sottolinea, spendeva circa 100 franchi al mese di carburante, di conseguenza si traduce in un risparmio di 80 franchi, che moltiplicato per 4 anni si arriva ad un risparmio di 3.800 franchi totali. “Così la mia auto scende ulteriormente di prezzo assestandosi per ora a 20.200 Fr”.

Risparmi anche nel tagliando, che è stato pagato solo 140 franchi, mentre con l'auto di cui era in possesso prima “un servizio medio aveva un costo di 500/600 Fr. Su una prospettiva di 4 anni siamo sui 1.500 Fr. di risparmio portando così il prezzo della mia auto a 18.700 Fr”. Se poi si toglie anche l'imposta di circolazione che in Svizzera è di 600 franchi, ed è molto simile al bollo (da noi fortunatamente è ben più basso), il nostro amico arriva ai fatidici 18mila euro del titolo.

Il possessore di Fiat 500e conclude: “Come sempre quando si fa un investimento, é sbagliato concentrarsi unicamente sul costo d’acquisto. Il costo va invece messo in relazione al ritorno che l’investimento può generare in termini di risparmio (gli investimenti si fanno proprio per questo). Se infine aggiungiamo il piacere che si prova a guidare un’auto elettrica e non da ultimo il piccolo contributo al contenimento delle emissioni di co2, cosa devo dire? Io di certo non torno più indietro”.