L'auto elettrica più ricercata su Google in Italia? La Tesla Model 3 ovviamente

Qual è l'auto elettrica più ricercata in Italia? La risposta è probabilmente scontata ed è la Tesla Model 3, di recente rinnovatasi con il nuovo modello. A certificarlo è una ricerca realizzata da Gridserve che ha analizzato le ricerche effettuate su Google in tutto il 2022.

La Tesla Model 3 è risultata essere non solo l'auto più cercata in Italia ma in tutto il mondo, con quasi venti milioni di ricerche, precisamente 19.989.872. In seconda posizione si è piazzata la Kia EV6, 59esima Car of the Year, a quota 15,8 milioni, davanti alla Tesla Model Y a quota 13,9 milioni di ricerche.

I dati emersi nascondono però delle sorprese, a cominciare dal fatto che sebbene la Model 3 sia l'auto più ricercata in assoluto, quella più “diffusa” è risultata essere la Lexus RZ, al primo posto nelle ricerche in ben 47 diverse nazioni (contro le 35 della Model 3). Il SUV giapponese ha totalizzato 7,1 milioni di ricerche su Google nel 2022, piazzandosi al nono posto in assoluto, alle spalle della Polestar 2 (8,2 milioni) e davanti alla BMW i4 (7 milioni).

A completare la top 10 troviamo la Hyundai Ioniq 5 a quota 12,6 milioni, quindi la Tesla Model S con 11,4 milioni, la Taycan di Porsche a 10,5 milioni, e infine la Tesla Model X con 9,5 milioni di visualizzazioni.

Ovviamente il numero di ricerche non fa “match” con quello delle vendite nel mondo, ma è anche vero che sia la Model 3 quanto la Y sono fra le auto più commercializzate, di conseguenza la classifica stilata da Gridserve ha la sua valenza.

Anche in Italia la Tesla Model 3 è stata l'auto più ricercata sul motore di ricerca di Mountain View con 911mila click, anche se purtroppo non conosciamo le altre posizioni. Fra le ricerche più curiose spicca quella della Tata Nexon, auto indiana a noi pressochè sconosciuta, che è sta la più cliccata fra le elettriche nel Paese natio, ma anche la supercar croata Rimac Nevera, che è stata invece la più ricercata nei Balcani. In alcuni Paesi, invece, non sanno neanche cosa siano le elettriche, come ad esempio in Iran, dove il veicolo più ricercato è risultato essere la BMW iX ma con soli 10 clic.