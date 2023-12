Auto elettrica ricaricata al lavoro senza permesso: licenziato per 40 centesimi di energia

Florian M. forse non si aspettava di perdere il lavoro... per soli 40 centesimi. Proprio così perchè questo è quanto ha speso per ricaricare la propria auto elettrica sul posto di lavoro. La sua colpa è stata quella di non chiedere l'autorizzazione al datore, cosa che lo ha fatto licenziare in tronco.

Una vicenda raccontata dai tedeschi della Bild, che narra di questo 27enne che ha deciso di collegare la sua Golf Plug-in Hybrid durante l'orario di lavoro, utilizzando una prolunga collegata ad una presa da 220 volt nel corridoio.

Non proprio il massimo della vita potrebbe dire qualcuno, ma stando allo stesso Florian pare che la sua Golf, per cui il modello 2024 è stata appena svelata la firma luminosa, fosse a corto di carburante, di conseguenza ha ben pensato di ricaricarla di modo da poter tornare a casa senza problemi.

Peccato però che il suo capo lo abbia scoperto e licenziato in tronco. Florian ha deciso di affidarsi ad un avvocato che gli ha consigliato di fare causa al datore per via di un licenziamento ritenuto ingiusto, ed ha avuto anche un discreto successo: il tribunale del lavoro di Duisburg ha infatti stabilito che bastava un semplice richiamo, non un licenziamento, di conseguenza è stato raggiunto un accordo in favore del querelante, leggasi una buonuscita da 8.000 euro lordi.

Il licenziamento è stato annullato ma in ogni caso non vi erano più gli estremi per proseguire il lavoro in fiducia di conseguenza Florian è stato costretto a trovarsi un altro impiego. In ogni caso la Corte ha fatto sapere che ricaricare l'auto sul posto di lavoro senza chiedere l'autorizzazione rappresenti comunque un possibile motivo di licenziamento, ma visto l'importo molto basso, soli 40 centesimi, e una fedina penale pulita, bastava appunto un semplice avvertimento.

Sicuramente il buon Florian la prossima volta ci penserà con attenzione prima di attaccare la propria auto alla corrente.