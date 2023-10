L'auto elettrica ricaricata dal generatore diesel spopola su Facebook, ma è un fake

Se qualcuno di voi bazzica su Facebook e si interessa alle auto elettriche, avrà senza dubbio notato il proliferare sulle bacheche virtuali di una foto che ha come protagonista una Cupra Born collegata ad un generatore diesel.

Ovviamente lo scatto è stato ri-pubblicato a manetta da tutti i detrattori delle auto elettriche, pronti a ironizzare sul fatto che una vettura green rimasta a secco (secondo la loro visione), venga riattivata da un generatore a gasolio e quindi inquinante.

Ma è andata davvero così? In realtà no, per niente, è purtroppo siamo di fronte all'ennesima falsa notizia. Del resto un esperto del settore lo ha spiegato poche settimane fa: le auto elettriche in Italia sono frenate da fake news e politiche inadeguate, e l'immagine che trovate qui sopra ne è uno degli esempi più lampanti.

E' molto più semplice fermarsi all'apparenza e giudicare l'elettrica, piuttosto che informarsi. Nello scatto incriminato si vede si un generatore che alimenta la vettura green, ma in realtà si tratta di un dispositivo alimentato da HVO, acronimo di olio vegetale idrotrattato, ovvero un biocarburante che riduce le emissioni di Co2 fino al 90 per cento, biodegradabile e privo di odori.

Insomma, un'alimentazione pulita che va a ricaricare una vettura altrettanto a zero emissioni. Lo scatto è tra l'altro giunto anche alla ditta proprietaria del carrello generatore, la Clem Jacob Hire di Waterford, in Irlanda, che attraverso un post ha chiarito: “Dicono che non esiste una cattiva pubblicità, quindi abbiamo pensato di investire 2 nostri centesimi su questa immagine popolare che ha fatto il giro”.

E ancora: “Tutti i nostri generatori funzionano con olio vegetale idrotrattato al 100%. L'HVO è un'alternativa diesel commerciale a basso contenuto di carbonio che offre una riduzione di CO2 fino al 90% oltre ad essere completamente biodegradabile e privo di fossili e odori. È un enorme passo avanti per noi – conclude l'azienda - nel ridurre la nostra impronta di carbonio e, di conseguenza, aiutare l’ambiente e ne siamo molto entusiasti”.

Mistero risolto, nel frattempo, se foste interessati ad informarvi meglio sulle auto elettriche, sappiate che JLR ha pubblicato una sorta di vademecum attraverso cui ha smentito le 20 fake news che imperversano, sfatandole tutte.