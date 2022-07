L'auto elettrica si ricarica in 5 minuti: tecnologia di Cambridge raccoglie $59 milioni

Viaggiare in elettrico oggi è molto più semplice anche solo rispetto a un anno fa. Noi stessi stiamo per intraprendere un viaggio di oltre 2.000 km a bordo di un'elettrica, forti anche delle nuove colonnine a 300 kW di Free to X presenti in autostrada. Tuttavia c'è chi vuole andare oltre e ricaricare le batterie in 5 minuti.

Con le colonnine da 300 kW installate sul territorio italiano bastano 15-20 minuti per ricaricare centinaia di chilometri, collegando ovviamente una vettura compatibile, che ricarichi ad almeno 100-150 kW. Numeri abbastanza comodi che valgono una sosta bagno e caffè, ancora lontani però dal tempo che impiegheremmo a fare un pieno di benzina. Ebbene una startup fondata da un professore dell'Università di Cambridge ha appena raccolto 59 milioni di dollari: Nyobolt che punta a sviluppare batterie in grado di ricaricarsi in 5 minuti.

La forza di queste nuove batterie sarebbe tutta nella loro chimica: "Nyobolt utilizza una tecnologia sviluppata dalla professoressa Clare Philomena Grey presso l'Università di Cambridge. L'anodo sfrutta il niobio, un metallo cristallino, e il tungsteno, elementi che permettono una ricarica ultra rapida." La società afferma di poter ricaricare il 90% della propria batteria in meno di 5 minuti, senza compromettere potenza e durata nel tempo. Siamo davvero molto curiosi di saperne di più, speriamo che Nyobolt riesca a portare la sua tecnologia su larga scala.