Auto elettrica, record di vendita in Cina: quasi un milione ad ottobre 2023

Il mercato automobilistico cinese continua a mostrare una crescita impressionante, con esattamente 2,03 milioni di autovetture vendute lo scorso ottobre, registrando un notevole aumento del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo la Federazione cinese dei singoli produttori di automobili (CPCA).

Ciò riflette il dominio della Cina come il più grande mercato automobilistico del mondo: Delle 2,03 milioni di auto vendute, la straordinaria cifra di 919.000 unità è rappresentata da veicoli completamente elettrici, costituendo il 45% del totale e mostrando un notevole incremento del 27,5% in un anno.

In questo scenario, BYD si conferma come leader delle auto elettriche in Cina, con oltre 301.000 veicoli venduti solo nel mese scorso, il marchio cinese ha anche intenzione di stabilirsi in Europa con una nuova fabbrica in Ungheria. Al secondo posto troviamo Tesla, che, pur essendo un marchio americano, ha registrato le 72.115 unità vendute in Cina nello stesso periodo. Tuttavia, i produttori cinesi stanno guadagnando slancio anche a livello globale, con un aumento del 8,2% nelle esportazioni di veicoli elettrici o ibridi cinesi all'estero, totalizzando 112.000 unità vendute nell'ottobre 2023. Questo rende la Cina il principale esportatore mondiale di auto, superando per la prima volta il Giappone, secondo le statistiche doganali cinesi nella prima metà del 2023.

In occidente uno studio americano ha indicato che chi possiede un'auto elettrica percorre meno chilometri rispetto a coloro che possiedono auto a combustione. Questo, secondo l'analisi, rischia di sballare completamente le metodologie di stima per l'impatto ambientale. In parole povere, un cambiamento così drastico delle abitudini di consumo, se non supportato da studi statistici aggiornati, rischia di portare a normative ambientali sbagliate o comunque basate su dati irreali.