Auto elettrica piace alle generazioni più giovani: perché dai 50 anni in su sono scettici?

Un'interessante studio realizzato da Civey e commissionato da Hyundai su un campione rappresentativo in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, sottolinea quanto l'auto elettrica sia una priorità per i consumatori europei, ed in particolare le generazioni più giovani.

Nonostante in Italia le auto elettriche siano un flop fra fake news e politiche inadeguate, sono tanti coloro che hanno espresso il desiderio di acquistare nel più breve tempo possibile, entro il 2023, una vettura ad alimentazione green.

I più interessati, come detto sopra, sembrerebbero essere anche i più giovani, a cominciare dalla fascia 18-34 anni, arrivando fino a quella 35-49 anni. Di questi, ben il 39 per cento degli intervistati di tutta Europa, quindi quasi 4 automobilisti su 10, intende appunto passare all'elettrico entro la fine di quest'anno, chiaro indizio di come la mobilità green piaccia, nonostante i detrattori.

Come mai i più giovani sembrano più propensi al passaggio verso un full electric? Nonostante la fascia di età 50-69 anni sia quella che fra tutte ha espresso maggiormente il desiderio di agire in modo più sostenibile, (esattamente pari al 54%), diverso è invece il discorso in merito all'auto elettrica verso cui vi è ancora un certo scetticismo.



La risposta è molto semplice e sta probabilmente in una maggior flessibilità di vedute dei giovani rispetto ad esempio ad automobilisti con più anni di esperienza che ormai da decenni guidano vetture con motore termico e che sono meno propensi a cambiare le proprie abitudini.

Inoltre, tale maggior propensione potrebbe derivare anche da una raccolta di info maggiori da parte dei più giovani, che hanno accesso a più mezzi tecnologici rispetto magari ad una persona più anziana.

“Non ci sorprende constatare il crescente ruolo della sostenibilità e della mobilità elettrica fra i criteri di scelta che orientano i consumatori – le parole di Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe - poiché il nostro pianeta diventa sempre più vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, tutti noi dobbiamo agire per garantire un futuro migliore alle generazioni future. Sulla base del suo approccio incentrato sul cliente, Hyundai sta sviluppando prodotti sostenibili e a zero emissioni per soddisfare la domanda di soluzioni di mobilità intelligenti ed ecologiche”.

L'azienda automobilistica sudcoreana è senza dubbio una di quelle che sta guidando il settore verso la transizione green e di recente la Hyundai Ioniq 5 N è stata considerata da Brian Silvestro la miglior elettrica in assoluto esiste al momento.