Auto elettrica perde il pacco batteria dopo lo swap: il curioso video della Cao Cao 60

Un video curioso è stato pubblicato negli scorsi giorni in rete e mostra un'auto elettrica mentre perde un pacco batteria. Il filmato ci giunge dalla Cina ed ha come protagonista una vettura prodotta dal gruppo Geely, lo stesso che detiene anche Volvo.

Qualche mese fa vi avevamo riportato la notizia di un'Audi che aveva perso il pacco batteria a seguito di uno scontro ma in questo caso la dinamica è totalmente differente visto che il propulsore elettrico della Cao Cao 60, si è staccato di fatto da solo.

Non vi è certezza ma quasi sicuramente il SUV aveva appena cambiato la batteria tramite Battery Swap, sistema introdotto in Europa anche da Fisker e che consiste appunto nel noleggiare la batteria, sostituendola quando serve.

In poche parole si evita di ricaricare la stessa e in 5 minuti si cambia la batteria. Si tratta di un metodo che deve essere però ancora affinato e che nel Vecchio Continente non va per la maggiore mentre in Cina sembrerebbe essere il preferito dalle aziende che producono vetture elettriche.

Il problema principale di questo metodo di ricarica è che il sistema di aggancio deve essere molto semplice e nel contempo robusto, visto che deve resistere a centinaia di cambi di batteria, inoltre, organizzare una stazione di stoccaggio ha dei problemi logistici non di poco conto.

Un altro problema è quello che potete notare nel video che trovate qui sopra: una batteria agganciata male che si stacca durante il tragitto. L'episodio è avvenuto a Chengdu, in Cina, sulla Second Ring Road, e dopo essersi staccato il pacco batteria è rimasto immobile sulla strada e pochi metri dopo anche la vettura ha fatto lo stesso.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma nel caso in cui un incidente di tale tipo fosse accaduto in autostrada si sarebbe rischiato ben di più viste le alte velocità.