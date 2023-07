Auto elettrica perde la batteria per strada: era un modello con Battery Swapping

Le auto elettriche di nuova generazione hanno la loro batteria agli ioni di litio “nascosta” all’interno del pianale, ovvero la piattaforma che sta al di sotto della vettura e la sorregge. È praticamente impossibile che l’accumulatore esca dalla sua sede, guardate invece cos’è successo a un EV cinese...

Quando diciamo “è praticamente impossibile che la batteria fuoriesca dal mezzo” pensiamo alle vetture standard, che hanno l’accumulatore incassato nel pianale, esistono tuttavia delle auto elettriche pensate per il Battery Swapping. È una tecnologia che si vede soprattutto nel mondo degli scooter elettrici ma che di tanto in tanto tocca anche l’universo delle quattro ruote. La piccola XEV YOYO ad esempio ha un sistema di Battery Swapping posteriore, le auto NIO invece hanno un Battery Swapping inferiore. Questo sistema ci permette di bypassare completamente i tempi di ricarica e di sostituire, quando necessario, la batteria presso stazioni dedicate; se non vogliamo sostituire la batteria ogni 3-400 km, possiamo anche utilizzarla normalmente ma sfruttando un piano di noleggio, capace così di abbattere i costi di acquisto dell’auto.

Una soluzione che piace tantissimo in Cina, dove infatti ci sono diversi modelli in grado di offrire il Battery Swapping. Uno di questi è il Cao Cao 60, un’automobile elettrica del Gruppo Geely (che possiede anche Volvo e Polestar) che nel Paese asiatico si può avere con un abbonamento rideshare Cao Cao. Ebbene una di queste vetture (almeno così sembra dalle immagini) ha dimostrato di avere un grande problema di sicurezza: ha perso il pacco batteria in fase di marcia, lasciandolo sull’asfalto. Ovviamente dev’essere andato storto qualcosa con il sistema di blocco della batteria, così “volatile” a causa del Battery Swapping, se guidate un’auto elettrica tradizionale non correte certo il rischio di perdere la costosa batteria per strada... Chissà che episodi di questo tipo non frenino in qualche modo la diffusione, già abbastanza complicata, di questa tecnologia.