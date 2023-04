Auto elettrica, perché acquistarla? Ecco 5 buoni motivi che (forse) ti convinceranno

Quante volte ci siamo domandati in queste ultime settimane, in particolare da quando l'Ue ha ufficializzato il ban di benzina e diesel dal 2035, se sia il caso o meno di acquistare fin da subito un'auto elettrica?

Sia chiaro, la premessa è sempre la stessa, gli EV attualmente non sono economici, e nella classifica delle 5 auto elettriche meno care in Italia si parte da almeno 21mila euro, ma è anche vero che vedendo i benefici di possedere un'elettrica, forse si può anche pensare di fare un investimento su una vettura green.

Tralasciando l'impatto ambientale, prima di tutto, visto che stiamo parlando di cash, c'è l'aspetto economico, a cominciare dai 5.000 euro di incentivi (3.000 senza rottamazione), se acquistate una full electric.

Secondariamente il bollo, che non dovrà essere pagato per 5 anni, per poi divenire dal sesto anno un quarto rispetto a quanto si paga se si possiede un'auto a benzina o diesel. Si tratta quindi di un risparmio interessante che va tenuto in considerazione.

C'è da fare i conti anche col costo della ricarica della batteria, che è più conveniente rispetto a quello di benzina e diesel, soprattutto se si dispone di una ricarica domestica (ma in questo caso bisogna mettere in preventivo il prezzo della colonnina e dell'installazione).

Il secondo aspetto è puramente tecnico: le auto elettriche sono senza dubbio più divertenti da guidare rispetto ad un motore termico a parità di potenza. Che si guidi un'utilitaria o una fuoriserie, lo spunto di un EV è imparagonabile, quasi come fosse un go-kart. Come dimenticarsi poi del rumore, alla luce del fatto che un'auto elettrica sia completamente silenziosa.

Altra qualità che pende in favore delle elettriche è la tecnologia, all'avanguardia sulle ultime vetture green. Si pensi ad esempio a quanto offra Tesla, giusto per citare il primo marchio che ci viene in mente, che gode ad esempio della modalità “dog” che permette di tenere accesa l'aria condizionata quando dobbiamo lasciare gli animali in auto, oppure la sentinel mode, che “spia” i dintorni dell'auto con le telecamere esterne di cui è dotato il veicolo.

Infine, una qualità dei veicoli elettrici è lo spazio interno, che risulta essere maggiore rispetto ad un'auto termica visto che quest'ultima necessita di un vano apposito per il motore. Ad esempio la Ioniq 5 ha un passo lunghissimo che non avrebbe potuto avere se fosse stata dotata di un motore a benzina e diesel.

Questo è quanto, ovviamente ognuno ha la propria opinione e si può senza dubbio ribattere che le auto elettriche abbiano un'autonomia ancora bassa, ma anche il sopracitato prezzo di listino e il fatto che le colonnine di ricarica siano concentrate soprattutto al nord, ma se voleste cercare dei buoni motivi per l'acquisto di un EV, il nostro punto di vista ora lo conoscete.