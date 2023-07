L'auto elettrica ora fa paura e i Big del petrolio l'attaccano con uno spot ad hoc

A poche ore dal record delle auto elettriche, per la prima volta più diffuse del diesel in Europa, diventa virale lo spot di ExxonMobil, una delle compagnie petrolifere più importanti al mondo. Una pubblicità che non nomina mai gli EV, ma che è un chiaro il riferimento ai veicoli green.

E' facile pensare che una diffusione massiccia delle auto elettriche non faccia poi così tanto piacere alle famose “sette sorelle” del petrolio e dei combustibili fossili, che dalla loro spingono affinchè gli EV vengano introdotti il più tardi possibile.

Eppure il vento sta cambiando, e alla luce anche del recente ban di benzina e diesel dell'Ue per il 2035 Mobil Oil ha deciso di alzare i toni pubblicando un video su Youtube, una pubblicità che invita la popolazione a scollegarsi, e a cui hanno fatto seguito anche spot su quotidiani e cartelloni nelle varie città.

Un video della durata di due minuti, realizzato molto bene, in cui si vedono delle persone collegate a chilometri di cavi elettrici, costretti ad una vita decisamente impacciata e goffa. Ogni azione è molto complessa, anche scambiarsi un semplice bacio, visto che i cavi tirano e si intralciano, con delle atmosfere da futuro distopico.

"La vita è troppo connessa, troppo programmata. Disconnettiti e riscopri la gioia della strada. Per l'amore della guida", è il claim dello spot con la scena finale che mostra un uomo alla guida di un pick-up ovviamente non elettrico, (come facilmente riconoscibile dal rumore), con tanto di cavi tranciati di netto.

"L'intento di Mobil è quello di rendere visibili i fili invisibili che ci tengono tutti iperconnessi" si legge sul testo della nuova campagna di comunicazione. Secoldo Exxon "oltre la metà degli americani ritiene che alcuni dei momenti più belli della vita avvengano in auto: dall'emozione di prendere la patente, alle gite in famiglia, al suono della musica mentre i chilometri passano".