Auto elettrica, un'ottima notizia: prezzo batterie a picco fra il 2024 e il 2025

L'elettrificazione continua a plasmare il settore dell'automotive, seppur con alcuni suoi grandi (e gravi) problemi. Primo dilemma su tutti: le auto elettriche costano troppo, ma a quanto pare la situazione potrebbe ribaltarsi. Secondo un recente studio, infatti, i prezzi di questi modelli starebbero per crollare.

Tutto riguarda l'abbassamento dei prezzi dei metalli e consecutivamente anche della loro lavorazione. A questo sono legate in modo piuttosto stretto le batterie utilizzate per le vetture BEV, le quali a breve dovrebbero subire un definitivo taglio dei prezzi. A rivelarlo è una ricerca portata avanti da Goldman Sachs, secondo cui è previsto un calo del 40% dei prezzi delle batterie a cavallo tra il 2023 e il prossimo anno. E con l'abbassamento di questi prezzi, sono attesi anche grandi tagli nei listini delle automobili full-electric e ibride.

Si tratta di una sorta di reazione a catena ramificata su vari settori produttivi, che come risultato, quindi, dovrebbe portare a eliminare uno dei più grandi deterrenti del settore elettrico. Il dettaglio, nemmeno tanto piccolo, dei prezzi d'acquisto a dir poco onerosi delle BEV, infatti, continua a frenare il settore a batteria, sul quale comunque pesano anche altre problematiche (per saperne di più: elettriche a rilento, colpa dell'obbligo? 'Senza imposizione avrebbero venduto di più').

La situazione, quindi, secondo le previsioni di Goldman Sachs, potrebbe presto sbloccarsi, tant'è che lo studio in questione prevede una crescita considerevole della quota green nel mondo delle quattro ruote. Tradotto in numeri, le vendite di modelli full-electric, rivela questa ricerca, entro il 2030 dovrebbero arrivare a rappresentare il 50% dell'intero mercato negli USA e il 68% in Europa.

Quello ipotizzato da Goldman Sachs, dunque, rischia seriamente di trasformarsi nella più rosea aspettativa per il settore elettrico. Destinato a rappresentare il futuro della mobilità, negli ultimi mesi questo ha completamente cambiato volto. Anche se attualmente il settore è abbastanza in crisi, per via proprio dei prezzi alti e di politiche sugli incentivi non molto efficaci in diversi Paesi d'Europa, le cose potrebbero presto cambiare...

