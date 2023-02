L'auto elettrica non attrae il pubblico femminile: lo studio statunitense

Le case automobilistiche dovranno ridurre le emissioni nei prossimi anni e una delle vie perseguibili è l’ormai nota mobilità elettrica, anche se certi produttori sono dubbiosi sulla sola propulsione elettrica. In ogni caso, le auto EV saranno sempre di più, ma uno studio ha evidenziato che le vetture elettriche non attirano il pubblico femminile.

I dati riferiti al 2022 raccolti da S&P Global Mobility mostrano che tra i costruttori di auto, in media la percentuale di acquirenti femminili è del 41,2%, ma guardando soltanto ai veicoli elettrici, la media cala drasticamente al 28%. E scendendo più nei particolari è emerso che le aziende nate come produttrici di auto EV, come Tesla, Rivian, Polestar e Lucid hanno percentuali ancora inferiori.

Tesla ha la maggior rappresentanza di pubblico femminile, con una percentuale del 33,1%, seguita da Polestar col 24,7%; al terzo posto c’è Lucid con il 19,5%, mentre Rivian si ferma soltanto al 14,5%. In tutti i casi, si tratta di percentuali che solitamente vengono attribuiti a brand dedicati maggiormente ad un pubblico maschile, come Ram e GMC.

Inoltre, S&P fa notare che il valore di Rivian potrebbe essere giustificato dal fatto che l’azienda di Irvine ha in gamma soltanto due veicoli - il pick-up R1T e il SUV R1S - per lo più votati all’avventura e al lavoro, mentre Tesla ha un valore comunque inferiore al 35% nonostante abbia in gamma modelli ben più appetibili come Model 3 e Model Y.

Marc Bland, Chief Diversity Officier di S&P Global Mobility, ha poi dichiarato che, analizzando in dati, va tenuto conto che in genere il pubblico femminile “soffre” una maggiore ansia riguardante la ricarica e l’autonomia della vettura, e proprio per questo ritiene opportuno che le case operino in maniera tale da rassicurare e invogliare all’acquisto.

E restando in tema di dati raccolti sui veicoli elettrificati, uno studio evidenzia che molte persone non caricano le auto plug-in hybrid.