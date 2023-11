L'auto elettrica noiosa? Ing. Rossi: 'Ma se le termiche cercano di imitarle da 100 anni?!'

Nuova puntata dell'interessante podcast del Corriere della Sera, dal titolo “Processo all'auto elettrica”. In questo nuovo capitolo ci si è soffermati sul funzionamento dell'auto elettrica inteso come divertimento e godimento della guida.

Per capire meglio come funziona un EV la redazione del quotidiano di via Solferino ha chiacchierato con l’ingegner Claudio Rossi, professore ordinario di «Sistemi di propulsione elettrica» presso l’Università di Bologna e coordinatore del Corso di laurea magistrale in ingegneria dei veicoli elettrici alla MUNER, Motor Vehicle University dell’Emilia Romagna.

«Il motore elettrico – premette - ha la caratteristica di erogare la coppia massima da fermo, di raggiungere la potenza massima a velocità medio basse e di funzionare a potenza costante fino alla velocità massima. In pratica è quello che tutti i veicoli termici cercano di imitare da 100 anni a questa parte attraverso la combinazione di motore frizione e 5 o 6 rapporti al cambio. La caratteristica del motore elettrico è perfettamente idonea alla trazione. Serve solo un semplice riduttore e il differenziale. Se non c’è più frizione e cambio (o cambio automatico) significa che tra il motore e le ruote sono stati eliminati quei componenti che dissipano energia e che richiedono manutenzione», specificando quindi come di fatto non vi sia alcuna "barriera" fra l'acceleratore e il motore, fra il pigiare il pedale e guidare la vettura.

Il professor Rossi ha poi sottolineato un aspetto che forse in molti non sanno, ovvero, la questione della frenata rigenerativa, peculiarità di auto elettriche e ibride: «Sapete che nella guida normale in città non si utilizzano quasi mai le pinze per frenare l’auto? Quasi tutta la frenata del veicolo avviene recuperano la sua energia cinetica per ricaricare le batterie».

In merito alla potenza, invece: «Un’automobile elettrica, per avere prestazioni elevate, non serve installare un motore molto grande perché la richiesta di potenza elevata sarà limitata a brevi intervalli di tempo e questa potrà essere ottenuta attraverso il sovraccarico di un motore relativamente piccolo».

Un’altra caratteristica molto interessante degli EV è che più potenza non significa per forza più consumi, relazione che è invece di fatto stabile per le auto a combustione interna: «Per un’auto elettrica, invece, non c’è questa relazione, perché si ha più o meno la stessa efficienza e quindi lo stesso consumo anche con le motorizzazioni più potenti nella circolazione in città».

L'ingegner Rossi ha quindi esaltato la guida in montagna di un EV: «Penso che guidare in montagna un’elettrica sia davvero divertente: in salita controllo di trazione perfetto, baricentro bassissimo, consentono di raggiungere accelerazioni impressionanti e traiettorie di curva eccezionali. Il guidatore pensa solo alla direzione. In ogni condizione — curva, salita — ci sarà sempre la coppia pronta per accelerare alla richiesta del pedale. E poi in discesa si prova il massimo della soddisfazione nel ricaricare le batterie e recuperare ogni possibile watthora di energia».

Un'altra caratteristica peculiare delle vetture a zero emissioni è che «L’auto elettrica ha la capacità di fornire emozioni di guida in accelerazione da zero e alle basse velocità. Non c’è quindi bisogno di andare veloci per avere sensazioni di guida sportive. Nelle auto elettriche l’incredibile rigidezza del telaio e il baricentro basso per poter alloggiare le batterie nella parte inferiore consentono di avere un’ottima tenuta di strada e perfetti inserimenti in curva con fortissime accelerazioni laterali. Nei percorsi stretti si esalta l’abilità del pilota nel disegnare la miglior traiettoria possibile e non c’è alcun ritardo tra comando di acceleratore e coppia erogata alle ruote. Il controllo del pilota è totale e diretto sulle ruote. Queste caratteristiche di guida in pratica sono disponibili su tutti i modelli elettrici, indipendentemente dalla segmento di appartenenza. Si possono provare sensazioni da guida sportiva anche sulle più economiche citycar».

Nella precedente puntata del podcast erano state rilevanti le dichiarazioni dell'esperto del CNR, Armaroli, secondo cui le batterie delle auto elettriche durano tutta la vita della vettura.