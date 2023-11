Guidare un'auto elettrica? 'Addio a tagliandi, benzina e alle spese: se questa è noia...'

Fra le tante “accuse” ai danni delle auto elettriche anche quella di essere delle vetture noiose. Non è ben chiaro da dove derivi tale affermazione ma si ha la credenza popolare che un'auto green sia una vettura senza emozioni.

Fortunatamente non è a affatto così e lo ha spiegato chiaramente il professor e ingegner Claudio Rossi, docente dell'Università di Bologna e coordinatore del Corso di laurea magistrale in ingegneria dei veicoli elettrici alla MUNER. Intervistato dal Corriere della Sera nell'ambito dei podcast “Processo all'auto elettrica”.

Rossi ha subito messo in chiaro le cose: «Auto elettriche sono noiose? Se si intende come noia, ad esempio, il fatto di non dovermi più preoccupare di quanto spenderò per i tagliandi (perché i tagliandi di fatto non ci sono più), allora sì. Oppure l’auto elettrica è noiosa perché non mi devo più preoccupare del costo del carburante? O perché cercherò di ricaricare la macchina a casa tutte le sere, spendendo poco e una quantità di denaro certa? Forse perché non mi devo preoccupare tanto della valutazione dell’usato o delle restrizioni al traffico in città? O, ancora, perché non devo più difendermi dall’accusa di mio figlio di essere la causa principale dell’inquinamento? Allora, forse sì, un po’ di noia c’è. Però, mi consola il fatto che compenso tutte queste "noie" con le emozioni di guida».

Il prof Rossi che ha spiegato come le auto termiche stiano inseguendo da 100 anni le elettriche, ha poi sottolineato le principali differenze nella guida fra una vetture termica ed una elettrica, a cominciare dall'e-pedal: «A bassa velocità l’auto si gestisce semplicemente modulando la pressione sul pedale dell’acceleratore: un sistema fantastico nelle manovre da fermo, partenze in salita, code e nel parcheggio».

Inoltre secondo il docente esperto di mobilità green, colui che guida l'auto elettrica sarà sempre un automobilista più efficiente: «Il guidatore elettrico ha a disposizione una quantità di energia più limitata rispetto al suo avo che guida un’auto termica. Finirà quindi sempre per migliore compromesso tra tempi di percorrenza e consumi. Così diventa molto più spontaneo ricorrere al cruise control e adottare stili di guida a velocità costante che minimizzano il consumo. Il guidatore elettrico, specialmente nei viaggi a lunga percorrenza tenderà a evitare di accelerare inutilmente: se tutti si comportassero così il traffico sarebbe più regolare e si ridurrebbe la probabilità di creare rallentamenti e code».

In ogni caso, anche se un guidatore elettrico dovesse avere un atteggiamento un po' “irruento” alla guida, consumerà di meno rispetto ad un'automobilista che dovesse guidare in modo simile ma con un'auto termica, e soprattutto, inquinerà di meno.

Un ultimo aspetto favorevole delle auto elettriche è dato dal fatto che gli abitacoli sono sempre più silenziosi, questione che però divide la massa fra chi si dice favorevole e chi meno. Il professor Rossi fa parte decisamente del primo gruppo: «Il comfort sensoriale è senza dubbio legato alla silenziosità e assenza di vibrazioni. Non è solo la soddisfazione per il guidatore, ma per tutti i passeggeri. Il sistema di infotainment può avere una qualità dell’acustica come a teatro. In realtà la soglia di attenzione ai rumori è più alta in quanto non c’è il filtro che il nostro orecchio applica per abituarsi al suono del motore termico. Ogni piccolo rumorino o scricchiolio viene percepito. Le auto elettriche devono quindi offrire una qualità costruttiva degli interni superiore a quello delle auto termiche».