Con l'auto elettrica da Milano a Napoli: 110 euro contro i 76 del gasolio e due ore in più

L'autorevole quotidiano finanziario IlSole24Ore, ha effettuato una prova con un'auto elettrica, percorrendo il tragitto Milano-Napoli per capire tempi, consumi e soprattutto costi. Partendo dalla redazione si è giunti fino in Campania, e quello di seguito è il resoconto del viaggio.

Il tragitto fra Milano e Napoli è lungo in totale 786 chilometri, un percorso non indifferente, quindi perfetto per testare in maniera concreta, nel mondo reale, un'auto elettrica. La vettura scelta per la prova è stata la Volkswagen ID.3 Pro Performance, che monta un pacco batterie da 58 kWh e che, stando alla casa tedesca, ha un'autonomia di 420 chilometri.

Praticamente tutte le auto elettriche permettono di programmare un viaggio scoprendo i punti di ricarica e quindi i tempi di percorrenza, e lo stesso è valso ovviamente per la vettura Volkswagen. Partendo da Milano la prima sosta dei colleghi de IlSole24Ore è stata a Bologna, dopo 209 chilometri. Il consumo della betteria è stato del 77 per cento viaggiando ad una media in autostrada di 102 km/h. Dopo 20 minuti di ricarica, 19 euro di pieno, l'autonomia è risalita al 62%.

A Firenze la seconda fermata: altri 30 euro di benzina e via fino a Terni, dove si è verificato il terzo "pit stop" per altri 26 euro di spesa. Infine l'ultima fermata poco prima di arrivare al traguardo, precisamente ad Anagni, altri 31 euro di corrente. In totale il viaggio è costato 110 euro per una durata che è stata superiore di due ore rispetto alla media del tragitto con un'auto benzina/diesel.

IlSole24Ore non ha testato effettivamente quanto sarebbe durato un viaggio con una vettura con motore endotermico, ma ipotizzando di viaggiare a bordo di una Golf 8 2.0 Tdi, sarebbero serviti circa 40 litri di gasolio per una spesa di 76 euro senza le varie soste rese obbligatorie dall'elettrico.

Tutto molto bello se non fosse che, come fanno notare gli stessi giornalisti de IlSole24Ore, solitamente chi acquista vetture green sottoscrive degli abbonamenti per effettuare le ricariche che permettono di ottenere un notevole risparmio sul costo della corrente.

