Auto elettrica Italia: 'Cresce interesse ma diminuisce propensione ad acquisto'. Perchè?'

L'auto elettrica continua a faticare in Italia, visto che solo il 4% l'ha acquistata, e tale fotografia negativa potrebbe essere spiegata dall'indagine pubblicata nella giornata di ieri da Areté, inerente gli EV e il nostro Paese.

"Gli italiani e l’auto elettrica, un rapporto sempre più contraddittorio – spiega la società di consulenza strategia - cresce l’interesse per questa tecnologia, ma la disponibilità ad acquistarle non procede di pari passo, anzi diminuisce: i costi dei modelli disponibili sul mercato, complice anche l’incertezza economica, sono percepiti come ancora troppo elevati da gran parte degli italiani".

Si tratta delle risultanze a seguito di un ultimo sondaggio istantaneo che è stato condotto da Areté per verificare la propensione all'acquisto di nuove auto. Alla domanda "La tua prossima auto che alimentazione avrà?", il 41% ha risposto ibrido, mentre il 14% benzina e il 10% diesel.

L'auto elettrica è stata scelta dal 27%, quindi quasi da tre persone su 10, ma preoccupa il fatto che alla stessa domanda dello stesso sondaggio di un anno fa, la percentuale fosse del 38%, quindi più di dieci punti percentuali in meno.

Il paradosso, come detto in apertura, è che quasi nove italiani su dieci sono interessati a questo tipo di auto, hanno voglia di testare le elettriche, ma tale interesse per ora non si è ancora trasformato in azione concrete, visto che in Italia meno del 4% del mercato è occupato dagli EV.

Il problema principale? Come al solito è il costo, tenendo conto che fra le 5 auto elettriche meno care in Italia si parte da ben 21 mila euro.

Oltre il 76% degli italiani ha un budget inferiore ai 30mila euro da destinare all'acquisto di un'auto nuova, di conseguenza è chiaro come ad oggi per tre/quarti degli italiani gli EV siano quasi un miraggio.

"I dati della nostra nuova instant survey – le parole del presidente di Areté, Massimo Ghenzer - rivelano un interesse crescente per le auto elettriche nel nostro Paese, che però stenta a trasformarsi in reale propensione all’acquisto che addirittura risulta in calo nel confronto con lo scorso anno. La tecnologia elettrica interessa gli italiani per le emissioni di CO2 azzerate e si aspettano risparmi nei consumi e nei costi di manutenzione, tuttavia il prezzo attuale delle elettriche le rende un prodotto di nicchia".