Ecco la prima auto elettrica di Huawei: scanner LiDAR e sistema HarmonyOS 4

La mobilità elettrica ha permesso a diversi colossi tech di gettarsi nel settore dell’automotive, pensiamo soprattutto a Xiaomi e Huawei che presto lanceranno sul mercato internazionale le loro prime creature a quattro ruote. In particolare la prima elettrica di Huawei si chiamerà Luxeed EH3, della quale esistono già parecchie foto.

Il progetto è stato annunciato dalla compagnia nei giorni precedenti al Ferragosto 2023, alla Huawei Developer Conference, e ora sul web già circolano fotografie dettagliate dell’auto. La vettura è in sviluppo assieme al gigante cinese Chery, Huawei invece ha curato soprattutto la parte di controllo e infotainment con il nuovo sistema operativo HarmonyOS 4, che sarà a bordo anche di altri dispositivi della casa e che è stato ufficializzato proprio alla Huawei Developer Conference 2023. Secondo il CEO della compagnia cinese, Richard Yu, la vettura elettrica di Huawei e Chery sarà presentata entro la fine di questo trimestre, dunque prima dell’arrivo di ottobre.

Dando un’occhiata alla Luxeed EH3 si nota che si ha a che fare con una berlina coupé in piena regola, con qualche somiglianza con la Tesla Model S, con la Porsche Taycan ma anche (e soprattutto) con la Lucid Air. I cerchi a 5 razze celano al loro interno delle pinze Brembo, inoltre è impossibile non notare appena sopra il parabrezza un grande scanner LiDAR, più o meno alla pari della nuova Volvo EX90 (Volvo EX90 rinviata proprio a causa del LiDAR). Questo scanner serve a garantire un alto livello di assistenza alla guida, pronto a funzionare assieme ad altre videocamere e a un radar frontale. Al momento non sappiamo se la vettura arriverà ufficialmente in Europa, e con quale nome, ci aspettiamo però che Huawei porti la sua creatura anche nel Vecchio Continente dopo un “primo periodo di test” in Cina.