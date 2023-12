Auto elettrica a fuoco: ma il suo proprietario aveva scaldato la batteria con un tostapane

A Stenlille, nel sud della Danimarca, un incendio che ha distrutto un'auto e causato danni a una casa vicina sembra essere stato originato da un tostapane posizionato sotto il veicolo dal suo proprietario con l'obiettivo di riscaldare la batteria.

L'incidente si è verificato sabato 2 dicembre, in un parcheggio vicino all'abitazione, situato a circa 60 chilometri a sud-ovest di Copenaghen. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite. La polizia ha rilasciato una dichiarazione sottolineando che "disincoraggia fortemente" l'uso di questo metodo per riscaldare le celle elettriche dei veicoli. Secondo le autorità, la causa più probabile dell'incendio è proprio il tostapane che avrebbe comportato il surriscaldamento della batteria. Non sono state fornite informazioni sulla marca dell'auto coinvolta né sulla proprietà dell'abitazione danneggiata.

Il proprietario rischia ora una multa molto salata in seguito a questo metodo non convenzionale e pericoloso. Le soluzioni fai-da-te, quando si parla di componenti così delicati, rischiano di rivelarsi molto pericolose e soprattutto di mettere in pericolo anche altre persone (i prezzi delle auto elettriche stanno lentamente diminuendo grazie ai minori costi delle batterie al litio).

Sebbene online circolino tante storie riguardo ad auto elettriche che, apparentemente in modo spontaneo, prendono fuoco. In un recente articolo abbiamo trattato il tema degli incendi alle auto elettriche.