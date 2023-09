Auto elettrica esplode a Neuss, scenario quasi da guerra: 100mila euro di danni

Dopo l'auto elettrica che ha preso fuoco spontaneamente nel Massachusetts, torniamo a segnalarvi un incendio di un EV con effetti particolarmente devastanti.

Come amiamo ripetervi più volte, per spazzare subito il campo da qualsiasi dubbio, le auto elettriche non prendono fuoco più delle altre, ma è noto e risaputo che quando si incendiano gli EV è alquanto ostico spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità.

L'ultima vicenda ci giunge dalla Germania e precisamente da Neuss, cittadina fra Colonia ed Essen dove una vettura green, nel dettaglio una Renault Zoe, ha preso fuoco per poi esplodere in un garage.

A complicare la situazione, come riferito dalla stampa teutonica, il fatto che il gas fuoriuscito dalla batteria dell'auto francese abbia causato una deflagrazione devastante, distruggendo tutto ciò che ha trovato intorno.

Secondo quanto raccolto dalla polizia giudiziaria, diversi garage sarebbero andati distrutti e alcuni edifici residenziali danneggiati, per uno scenario quasi da guerra. In ogni caso chi indaga ha escluso la negligenza o il gesto intenzionale, così come un'eventuale esplosione di una bombola di gas, di conseguenza l'unica causa resta la batteria dell'auto elettrica, che forse era difettosa.

Il danno è stato ingente, circa 100mila euro, un vero e proprio salasso che molto probabilmente sarà coperto dall'assicurazione. Parlando con Focus, la polizia di Neuss ha spiegato che l'unica certezza è che a provocare l'incendio sia stata l'auto: "Si possono escludere altre cause dell'incendio – hanno detto gli agenti – ma l'esatta sequenza degli eventi è oggetto di un rapporto che deve ancora essere preparato”.

Di recente ha fatto il giro del mondo il caso della Fremantle Highway, la nave cargo trasportante migliaia di vetture che aveva preso fuoco: all'inizio, erroneamente, si era attribuita la causa agli EV ma in realtà le elettriche sono risultate essere intatte.