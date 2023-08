Auto elettrica, i dati che non pubblicizzano: chi ce l'ha la usa più di un benzina

In Germania chi ha un'auto elettrica la usa di più di chi possiede un'auto a benzina. E' questo quanto emerge da un interessante studio realizzato da Check24, portale assicurativo tedesco, che ha confrontato i chilometri percorsi fra le auto in Germania nel 2022.

A differenza di quanto si possa pensare, nel corso dell'anno scorso i tedeschi hanno percorso 12.215 chilometri di media al volante di un'auto elettrica, circa 2.000 in più rispetto a coloro che hanno un'auto a benzina, leggasi 10.088 chilometri.

I chilometri maggiori sono stati percorsi a bordo delle auto ibride, leggasi 12.627, davanti di un solo chilometro ai diesel, 12.626. Tali numeri possono essere interpretati in vari modi, a cominciare dal fatto che nella nazione teutonica vi sono più auto a diesel e ibride che benzina.

Secondariamente, l'auto elettrica sembrerebbe essere diffusa più di quanto si pensi, alla luce proprio dei numeri elencati sopra. Terzo, si può ipotizzare un utilizzo maggiore degli EV anche per via del minor costo dell'elettricità rispetto alla benzina, che soprattutto nel 2022 ha subito dei fortissimi rincari subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Del resto il 70% degli italiani è pronto ad acquistare un'auto elettrica proprio per via del caro carburante, un problema che evidentemente è molto sentito anche in Germania.

"La gamma di auto elettriche sta migliorando sempre di più - ha commentato Michael Roloff, amministratore delegato dell'assicurazione dei veicoli a motore di Check24 - abbiamo visto che i conducenti di auto elettriche percorrono da anni distanze sempre più lunghe, mentre il chilometraggio annuo di altri tipi di guida è in costante calo".

E così che i possessori di auto elettriche in Germania hanno macinato in media il 20 per cento dei chilometri in più rispetto a benzina, un dato che non può passare inosservato, e che sicuramente ha ricevuto poca eco in un mondo dell'informazione in cui l'attacco agli EV sembrerebbe essere uno degli sport preferiti di questo 2023.

Il caso emblematico è quello della Freemantle Highway, nave cargo bruciata non si sa per quale motivo, ma il cui rogo è stato troppo frettolosamente associato allo scoppio di una vettura green.