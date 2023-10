Un'auto elettrica costa meno di una benzina dopo 5 anni? Uno studio dice di no...

A oggi le auto elettriche costano sicuramente più delle vetture tradizionali, un investimento iniziale più alto che però potrebbe portare diversi vantaggi sul lungo periodo. Questo è ciò che si crede in linea teorica, e in molti casi è davvero così, una nuova ricerca JD Power però getta nuove ombre sulla questione...

Siamo sinceri, simili risultati non ce li saremmo aspettati, e sicuramente sarebbero stati differenti in determinate situazioni, ma analizziamo il nodo della questione. JD Power ha provato a calcolare il costo di un’auto elettrica dopo 5 anni di utilizzo e lo ha poi confrontato con una vettura tradizionale di pari fascia. Stando ai dati, un’auto elettrica premium andrebbe a costare 287 dollari in più rispetto a un veicolo tradizionale simile. Va molto peggio come le auto elettriche “di massa”, di volume, magari più compatte: dopo 5 anni di utilizzo il costo è di 9.529 dollari superiore a un’auto tradizionale di pari fascia, il 18% in più.

Facciamo qualche esempio pratico: dopo 5 anni la Mercedes-Benz EQB (proviamo la nuova Mercedes-Benz EQB elettrica) costa all’utente americano 72.107 dollari, mentre un’auto tradizionale simile costa 71.420 dollari. Il crossover Ford Mustang Mach-E (4.500 km con la Ford Mustang Mach-E GT), che JD Power considera un’auto del “mercato di massa”, costa 67.719 dollari dopo 5 anni di utilizzo, ovvero 16.000 dollari in più rispetto a un crossover simile a benzina o a gasolio.

Secondo lo studio, dunque, non basterebbero 5 anni di utilizzo per rientrare nell’investimento iniziale utile all’acquisto di un nuovo EV, almeno per ora. L’industria, infatti, sta lavorando affinché i costi possano scendere ulteriormente: qualora il prezzo d’acquisto fosse identico fra una BEV e una ICE, allora i vantaggi dell’elettrico sarebbero palesi. Come detto in apertura, in molti casi i risultati sarebbero ribaltati, soprattutto visti i prezzi di benzina e diesel in questo preciso momento storico: pensiamo a chi ha la possibilità di ricaricare a casa con i pannelli solari, o magari a chi riesce a caricare con tariffe agevolate presso il proprio ufficio. Se avete esperienze positive a riguardo raccontateci pure la vostra storia nei commenti in basso.