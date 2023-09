L'auto elettrica è più conveniente in città della termica: ma sulle lunghe distanze?

L'auto elettrica continua a macinare quote di mercato in tutta Europa, nonostante scetticismo generali, detrattori e fake news. Gli EV sono la via, alla luce del ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035.

Ma quanto è conveniente l'elettrico rispetto alle termiche? A provare a dare una risposta a questo annoso dilemma ci ha pensato uno studio realizzato da Theconversation, che ha analizzato appunto l'uso delle auto da un punto di vista puramente finanziario.

L'elettrico risulta essere più comodo in città e per chi ha una colonnina in casa: chi macina pochi km non ha bisogno di fermarsi a ricariche se non la sera (magari una volta a settimana), quando torna a casa. Diversa è ovviamente la situazione quando parliamo di lunghe distanze, dove i tempi di percorrenza ma soprattutto i costi si dilatano, visto che è noto e risaputo come le colonnine in autostrada abbiano prezzi più alti della città ma soprattutto delle ricariche domestiche.

"Per effettuare un confronto – spiegano i ragazzi di Theconversation - abbiamo raccolto dati su un campione rappresentativo di veicoli di ciascun tipo di Peugeot, Renault, Dacia e Mercedes-AMG da cui abbiamo ricavato delle medie in base alla quota di mercato. I costi sono stati poi calcolati secondo la metodologia utilizzato dall'UE, che implica il fatto di guidare solo in città o meno e la distanza annua percorsa”.

Si è tenuto conto del prezzo di acquisto, dei costi di utilizzo e quindi dei costi fissi, revisioni, tagliandi e via discorrendo. Il risultato, scontato, è che l'auto elettrica risulta essere particolarmente redditizia in città, e se si registra un chilometraggio non superiore ai 9.000 km annui. Chi invece utilizza l'auto in maniera mista, quindi città e autostrada, otterrebbe la convenienza solo dai 27mila km percorsi in un anno in su, una cifra decisamente elevata visto che stiamo parlando di circa 2.200 km al mese.

"Il punto di rottura è molto più alto per l'uso combinato rispetto a quello urbano – spiega ancora Theconversation - è perché lì i veicoli a combustione interna funzionano in modo più efficiente. Con meno fermate e partenze, i recuperi di energia di frenata, uno dei vantaggi dei veicoli elettrici, stanno diventando sempre più rari . Altro fattore da tenere in considerazione: spesso (ma non sempre), l'uso misto e non urbano prevede l'utilizzo di terminali dove il costo dell'energia è elevato, tenendo conto anche di eventuali abbonamenti o abbonamenti”.

Cosa dire quindi in conclusione? Gli EV non sono sempre convenienti, a cominciare dal prezzo, in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro, ma chi le utilizza in città può comunque ottenere dei benefici che vengono meno in caso di percorrenze di lunghe tratte: in quel caso il buon vecchio benzina o diesel sembrerebbe essere ancora la via più indicata, almeno dal punto di vista finanziario.