Quale auto elettrica comprare secondo Chris Harris: dalla Honda E alla Tesla Model 3

State cercando una guida che vi consigli quale auto elettrica acquistare? Ci ha pensato Top Gear a farne una velocissima, che dura poco più di 4 minuti, con Chris Harris come host.

Il celebre conduttore ha chiamato a raccolta le migliori BEV del momento e in pochi secondi ha sottolineato punti di forza e punti deboli. Se la Mazda MX-30 e la Honda E hanno convinto per il loro stile e il loro carattere, sono state bocciate per via dello scarso range a disposizione. L’esatto contrario della SEAT Mi Electric, che vi permette di percorrere più strada ma con un design meno accattivante.

Pienamente promossa invece la Peugeot e-208, la migliore della sua categoria e l’auto da comprare in quella fascia di prezzo (qui il test autonomia di Matteo Valenza). Passando a una categoria di prezzo superiore, troviamo sicuramente la Volvo Polestar 2, considerata da Harris l’autentica rivale della Tesla Model 3, con la Volkswagen ID.3 che invece convince soprattutto per il suo design futuristico.

Sul mercato è arrivata anche la Ford Mustang Mach-E, che ha convinto solo in parte Harris, con la Tesla Model 3 che invece si guadagna il bollino di migliore auto elettrica in circolazione per rapporto qualità/prezzo. Saliamo ancora di categoria e arriviamo alla costosa Mercedes EQC (troppo costosa anche per Chris Harris), per finire con la Volvo XC-40 Recharge, sconsigliata rispetto alla Polestar 2, e alla Audi e-tron. Il top del top, avendo i giusti fondi? La Porsche Taycan.