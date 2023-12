Con l'auto elettrica in coda in autostrada e con la neve: 'Scenario horror!'. E invece...

Come è noto e risaputo le auto elettriche perdono autonomia in inverno a causa del clima rigido, con cali in media del 30% ma con variazioni comunque da un modello all'altro.

Fra i migliori risultati dei test invernali spiccano senza dubbio quelli di Tesla, la cui durata della batteria è impressionante, e che a temperature rigide non mostra particolari segnali di cedimento.

Anche l'Audi SQ8 Sportback e-tron non sembra cavarsela affatto male in questa stagione e lo si capisce chiaramente dalla prova del canale Youtube Move Electric, video che trova qui sopra: Jens, lo youtuber, si è trovato incolonnato in autostrada con la neve con appunto un'auto elettrica, un ingorgo sulla A27 con la temperatura esterna che segnava -1 grado.

“Il classico scenario horror”, sottolinea lo stesso automobilista, che poi aggiunge: “Abbiamo il 92% di batteria ora vediamo quanto tempo resteremo Se l’autostrada fosse chiusa potrebbero volerci altre due ore, chi lo sa”.

A complicare la situazione, il riscaldamento interno, che ovviamente pompava parecchio visto il gelo esterno e che consumava batteria. Nonostante quello che sembrava appunto uno scenario orribile, alla fine l'Audi se l'è cavata benissimo, avendo consumato solo il 2 per cento di batteria.

Una magia? Non proprio. Forse non tutti sanno che, a differenza delle auto termiche, le elettriche consumano pochissime da ferme, ed il principio è molto semplice: quando una vettura a combustione termica è ferma il motore continua a girare, mentre se una green è in coda, il livello di batteria consumato è bassissimo.

Morale della favola, se vi capiterà di restare incolonnati in inverno senza vedere la fine del traffico, a bordo di un'elettrica, non dovrete affatto preoccuparvi: “Quindi auto elettriche, ingorghi in inverno, nessun problema!”, ha esclamato lo stesso Jens, spiegando che, facendo un breve calcolo, con quel ritmo la batteria sarebbe potuta durare per altre 90 ore.