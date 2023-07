L'auto elettrica cinese Ora Funky Cat potrebbe emettere scintille

L'ADAC, l'automobil club tedesco, ha scoperto un difetto di fabbricazione nella Ora Funky Cat, vettura elettrica cinese che si può acquistare in Germania da qualche mese a questa parte.

Secondo quanto segnalato dagli esperti del club automobilistico, il difetto si riscontrerebbe nella presa di ricarica che permette di fornire l'energia alla batteria della vettura: durante il processo si collega solitamente la spina alla colonnina o eventualmente alla presa nel muro, dopo di che si chiude la vettura.

Nel caso in cui si dovesse riaprire l'auto, il processo di ricarica si interromperebbe in automatico per motivi di sicurezza e la spina verrebbe sbloccata, così come vuole la normativa dell'Unione Europea. Peccato però che, come si legge sulla Bild, nel caso della Ora Funky Cat, tale interruzione di ricarica avverrebbe in ritardo in determinate situazioni, così come segnalato dall'ADAC.

Di conseguenza si potrebbe estrarre la spina e il cavo mentre la vettura si sta ancora ricaricando. Staccare la corrente è sconsigliato ma non è comunque un problema quando parliamo di piccoli dispositivi come smartphone, ma nel caso della Ora Funky Cat, a cui dovrebbe seguire a breve il secondo modello Ora Lightning Cat, potrebbe causare "in casi estremi un botto, scintille e odore di bruciato", perchè di fatto la corrente di carica verrebbe interrotta solo 15 secondi dopo lo sblocco.

L'ADAC segnala inoltre la possibilità di usura sulla presa di ricarica e la spina e ciò potrebbe portare al surriscaldamento delle superfici di contatto. Il club tedesco ha chiesto a Ora, filiale di Great Wall Motors, di ovviare al problema e nel contempo ne è stata informata l'Autorità federale dei trasporti automobilistici.

L'azienda ha replicato all'ADAC spiegando che tale pericolosità non è mai stata riscontrata in nessuno dei 68mila esemplari venduti in tutto il mondo, in ogni caso Great Wall Motors si dice d'accorso sul fatto che si tratti di un problema di sicurezza spiegando di essere al lavoro “a pieno ritmo su un aggiornamento software che assicurerà che la tensione venga interrotta durante lo sblocco della ricarica".

Il produttore raccomanda ai proprietari del Funky Cat di “terminare manualmente il processo di ricarica CA con una presa di tipo 2 nella scatola a muro prima che la spina venga rimossa dal veicolo". Da segnalare infine che il difetto non è stato riscontrato durante la ricarica rapida con corrente continua o durante la ricarica di emergenza alla presa Schuko.

Le auto elettriche cinesi si stanno diffondendo sempre di più e non soltanto in patria, e proprio per questo stanno finendo sotto la lente d'ingrandimento. A riguardo, di recente, da una ricerca di JD Power è emerso come le auto cinesi abbiano un cattivo odore e siano rumorose.