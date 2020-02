Possedere un'auto elettrica vi dà più chance in amore, parola di Ford

Secondo Ford possedere un'auto elettrica potrebbe portarti fortuna in amore. Se poi si tratta del nuovo imminente Mustang Mach-E è anche meglio, ça va sans dire. Una tesi non campata (completamente) in aria, perché l'azienda non fa altro che citare i dati di una ricerca di mercato.

Per carità si tratta di marketing, ed evidente visto che oggi è San Valentino vale davvero tutto. Ma atteniamoci a quello che dice la ricerca di mercato:

Due persone su tre sostengono che sceglierebbero un'auto elettrica per fare un'ottima impressione durante il primo appuntamento.

8 persone su 10 sarebbero ben disposte ad un appuntamento "electric-powered", qualsiasi cosa possa significare.

3 intervistati su 4 dicono invece che preferirebbero avere un appuntamento con una persona che possiede un'auto elettrica.

Quindi a quanto pare è proprio vero, avere un'auto elettrica è un ottimo modo per aiutare Cupido a mirare bene con le sue frecce. Ma no, ripensandoci non ci giuriamo affatto.

"Se ti giochi bene le tue carte il Mustang Mach-E potrebbe guidarti verso un secondo appuntamento", chiosa Ford.

Ford ieri ha presentato il Mustang Mach-E a Londra. Per l'Europa, dove debutterà in anticipo, è stata progettata una versione del Mach-E adattata per lo stile di guida europeo. L'attesa è alle stelle, e se poi Ford si mette anche a giocare con i nostri sentimenti...