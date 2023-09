Auto elettrica con batteria difettosa esplode all'aeroporto di Sydney: 5 vetture distrutte

Un grave incendio è scoppiato all'aeroporto di Sydney, in Australia, che ha rapidamente distrutto cinque automobili, lasciando danni significativi. Le autorità hanno confermato che la fonte dell'incendio era una batteria agli ioni di litio. Vi abbiamo già parlato del se le auto elettriche siano più soggette a incendi.

Fortunatamente, l'incendio non si è esteso oltre le automobili coinvolte e non ha raggiunto la fitta siepe dietro di esse, evitando così danni più gravi o pericoli per le aree densamente popolate dell'aeroporto internazionale.

Si ritiene che la batteria sia stata conservata accanto all'auto, utilizzata come fonte di alimentazione, ma era stata staccata da essa. Tuttavia, la batteria sembra essere stata danneggiata in precedenza, il che potrebbe aver contribuito all'incendio. Le batterie agli ioni di litio possono essere suscettibili di incendi quando subiscono danni meccanici o sono soggette a situazioni di stress.

Le autorità e gli esperti consigliano ai proprietari di veicoli elettrici di fare effettuare controlli regolari dai tecnici qualificati, specialmente se notano problemi o anomalie nelle batterie. In caso di danni o malfunzionamenti, è importante affrontare la situazione in modo sicuro e professionale.

Altri casi di questo tipi non sono poi così rari, in Massachusetts un veicolo elettrico avrebbe preso fuoco spontaneamente, qui però la causa non è da ricondurre, almeno secondo le prime indagini, alla batteria. Ad oggi è ancora un mistero.