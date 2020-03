Auto elettrica contro auto a idrogeno, qual è la più efficiente?

Volkswagen di recente ha pubblicato una interessante comparativa tra l'auto elettrica a batteria (BEV) e quella a idrogeno tramite fuel cell (FCV), atta a stabilire quale delle due tecnologie sia la migliore sul sentiero della mobilità a emissioni zero. La conclusione è che l'unica via percorribile per le auto classiche è la BEV.

Il produttore tedesco non è il solo a pensarla così, di fatto la stragrande maggioranza delle case automobilistiche pare spingere nella stessa direzione, ma adesso vediamo le differenze principali tra BEV ed FCV.

La BEV dispone di una enorme batteria ricaricabile, che eroga l'elettricità all'inverter e poi al motore elettrico. Nel caso della FCV invece la batteria è molto più piccola perché fa solo da buffer tra il motore e le fuel cell a idrogeno. Le celle impilate forniscono elettricità consumando l'idrogeno stoccato a pressione elevata.

Per comparare Volkswagen fa riferimento a studi precedenti, i quali affermano che la macchina a idrogeno resta e resterà più costosa dell'auto completamente elettrica. Il motivo è semplice: è richiesta più energia per produrre la prima rispetto alla seconda. La FCV però può spuntarla per quanto riguarda l'elevata autonomia, i veicoli pesanti, il trasporto aereo, su rotaia o navale, anche se al momento questo non è ancora stato testato a livello commerciale.

"La scienza concorda su questo problema, lo mostrano numerosi studi. Il Ministero Federale per l'Ambiente, ad esempio, crede che l'idrogeno e i carburanti sintetici, chiamati e-fuels, resteranno più costosi della guida elettrica, perché è richiesta più energia per la loro produzione. L'iniziativa Agora Verkehswende fa anche notare che idrogeno ed e-fuels non sembrano offrire alternative ecologiche in quanto non sarebbero al 100% rinnovabili e questo, dato l'attuale e il futuro impatto dell'elettricità, dona all'auto elettrica il di gran lunga migliore bilancio energetico."

In seguito si è anche parlato di trasporti, settore il quale verso il 2030 potrebbe cambiare completamente volto abbracciando anch'esso elettricità o, forse più probabilmente, le fuel cell a idrogeno. Frank Welsch, alto dirigente in Volkswagen, ha poi aggiunto:"Se vogliamo dare una svolta alla mobilità e prendere sul serio gli obiettivi ambientali, ci dobbiamo concentrare sui veicoli elettrici a batteria. Tutto il resto è uno spreco dell'energia limitata rigenerativa."

Per quanto concerne la sfida dell'efficienza le ultime ricerche hanno scoperto che le auto elettriche hanno ottenuto un'efficienza Well-to-Wheel (dalla fonte alla ruota) tra il 70% e l'80% in base al modello. Ecco un estratto:"Con le auto elettriche soltanto l'otto percento dell'energia va perduta durante il trasporto, prima che questa raggiunga la batteria del veicolo. Quando questa energia viene convertita per muovere una vettura si perde un altro 18%. In base al modello l'auto elettrica a batteria ottiene un'efficienza tra il 70% e l'80%."

Le fuel cell a idrogeno richiedono dalle due alle tre volte la quantità di energia per percorrere la stessa distanza, e l'efficienza Well-to-Wheel si riduce al 25-35%. Intanto James May ha provato di tutto. Dalla Toyota Mirai a idrogeno alla Tesla Model S BEV. Ecco la sua opinione.