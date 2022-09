Questa auto elettrica assorbe la CO2 delle vetture inquinanti: creata da team di studenti

Le auto elettriche non emettono emissioni in fase di marcia, pensate però se fossero capaci di ripulire l'inquinamento delle auto tradizionali che le viaggiano attorno... Quello che potrebbe sembrare un sogno sta per diventare realtà grazie a un team di 35 studenti della University of Technology di Eindhoven, nei Paesi Bassi.

Questo team di studenti ha creato una vettura a zero emissioni di nome ZEM alimentata a batteria capace di catturare la CO2 presente nell'aria. Questa particolare auto elettrica a batteria dunque non solo non inquina, aiuta anche a ripulire l'aria dall'inquinamento altrui grazie a dei filtri che assorbono la CO2. Stando ai dati diffusi dal team, la ZEM utilizza due filtri che possono catturare fino a 2 kg di CO2 ogni 32.000 km.

Può sembrare una cifra irrisoria, dieci ZEM messe insieme però possono assorbire la stessa quantità di CO2 di un albero di media grandezza. Ovviamente il progetto è un work in progress, il team sta comunque lavorando per aumentare la quantità di CO2 assorbita, ciò che è importante è l'idea alla base - che applicata potenzialmente alle auto elettriche vendute negli anni a venire potrebbe davvero dare una mano al pianeta.

La ZEM inoltre ha un eccellente design, sembra una classica coupé sportiva a due posti, è costruita essenzialmente con parti stampate in 3D e attualmente è in giro per le università americane per diffondere la sua filosofia. Speriamo che questo sistema possa diventare uno standard e arrivare sulle vetture di produzione. (Photocredit: Bart van Overbeeke)



A proposito di progetti universitari: guardate la l'hypercar a idrogeno creata dagli studenti dello IED.