L'auto elettrica di Apple potrebbe essere molto vicina: ecco il nuovo report

Dalla fine del 2019 si rincorrono i rumors che parlano dello sviluppo, da parte di Apple, di una vettura elettrica tecnologicamente avanzata e completamente autonoma. Entrare nel mondo automotive di punto in bianco è un compito arduo, ma fin dall'inizio si era parlato di accordi con Hyundai, Kia e altri brand storici.

Adesso però è arrivato un nuovo report, attraverso il quale si afferma che il marchio tech di Cupertino avrebbe preso contatto con aziende manifatturiere coreane per la realizzazione di una ottimale catena di forniture. Questo lascerebbe presagire l'avvio alla produzione di EV Apple nel breve termine.

"Dirigenti Apple sarebbero stati in Corea del Sud per colloqui di lavoro con partner coreani specializzati nel settore dei semiconduttori e dei display. Come abbiamo visto nel business degli smartphone Apple, la compagnia sta cercando partner commerciali in Corea per il il business delle EV." Queste le parole di un dirigente industriale coinvolto direttamente nella faccenda.



"Senza le partnership con venditori coreani, Apple non sarà in grado di completare la sua strategia sulle auto elettriche. Per quanto ne so Apple ne ha già parlato con LG, SK e Hanwha, ma per ora la discussione è ancora alle fasi iniziali." Così l'insider ha concluso per Korean Times.



LG è un marchio piuttosto famoso, e tramite LG Magna si occupa anche di produrre componenti per autovetture. SK Innovation invece è specializzata sulla tecnologia agli ioni di litio, per cui in molti sono pronti a mettere la mano sul fuoco circa l'imminente debutto di Apple nel mondo dell'automotive anche per via delle recenti assunzioni (ex dirigenti di BMW e Canoo).



Se dovessimo credere a quanto rivelato finora, la casa statunitense potrebbe lanciare la sua vettura a guida autonoma già nel 2024, anche se gli analisti di Loup Ventures preferiscono tenersi più cauti puntando piuttosto al 2028.



