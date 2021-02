L'auto elettrica di Apple sempre più vicina: accordo con Kia da oltre 3 miliardi

In questo inizio di 2021 si è tornato a parlare in modo costante di Apple e della sua avanzata auto elettrica. Prima sono arrivati i rumor relativi a una collaborazione con Hyundai, ora è subentrata Kia e in merito abbiamo tanti succosi dettagli.

L’accordo fra Apple e Kia, utile alla costruzione della famosa Apple Car (nome ovviamente provvisorio del Project Titan), sembra essere sempre più vicino. Adesso abbiamo persino un prezzo relativo all’affare: si parla di 3,6 miliardi di dollari per sviluppare e assemblare le vetture presso l’impianto Kia di West Point, in Georgia - una piccola cittadina al confine con l’Alabama, a circa 130 km da Atlanta.

Tendenzialmente esistono già anche delle tempistiche: nel 2022 potrebbe arrivare un concept vehicle, mentre nel 2024 la commercializzazione vera e propria. Se pensate sia troppo “tardi” rispetto alla concorrenza, che ha già investito pesantemente sull’elettrico, dovete calcolare che Apple sta facendo - come suo solito - le cose per bene: la sua auto sarà un’elettrica di nuova generazione basata fondamentalmente sulla guida autonoma completa, e in questo campo il 2024 non è affatto tardi.

In caso di risposta affermativa da parte di Kia, l’impianto USA del marchio potrebbe inizialmente produrre 100.000 veicoli all’anno per Apple, arrivando gradualmente a una produzione di 400.000 unità (a oggi la fabbrica sforna 340.000 vetture a marchio Kia). La mela morsicata si appoggerebbe inoltre all’ottima piattaforma modulare E-GMP, che troviamo alla base della Kia Imagine Concept e dell’imminente Hyundai Ioniq 5.