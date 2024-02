L'auto elettrica di Apple è ufficialmente morta, ingegneri spostati sulla IA

Lo sappiamo, la storia legata all’auto elettrica di Apple ha raggiunto tali livelli di frustrazione che anche per noi del mestiere è ormai difficile parlarne. Il progetto è stato chiuso e riaperto 100 volte, almeno secondo le indiscrezioni, ora però la fine sembra essere certa.

Apple avrebbe fermato in via ufficiale il tanto chiacchierato Project Titan, ovvero il progetto che avrebbe dovuto portare sulle strade di tutto il mondo (o almeno degli Stati Uniti) un’auto elettrica ingegnerizzata da Apple, ovviamente con Guida Autonoma e molto probabilmente perfettamente interfacciata con il nuovo visore Vision Pro. A fine gennaio 2024 avevamo pubblicato un articolo chiamato La Apple Car si farà, abbiamo una data, questo perché secondo la mela morsicata il 2028 sarebbe stata una buona data per svelare il progetto al pubblico. Ora però Bloomberg taglia le gambe a tutti i nostri sogni nerd.

Secondo il noto portale, Apple stessa avrebbe fermato il progetto internamente con una nota di oggi 27 febbraio 2024 inoltrata ai dipendenti da Jeff Williams e Kevin Lynch, i responsabili del progetto. Le circa 2.000 persone al lavoro sulla vettura saranno spostate nel settore AI, si andrà dunque a rafforzare il team che lavora all’intelligenza artificiale di Apple - l’azienda è infatti rimasta un po’ indietro su questo fronte rispetto ad altri concorrenti eccellenti. Dopo 10 anni, dunque, Apple chiude una pagina un po’ fosca della sua storia recente, nonostante dopo gli oltre 70.000 km guidati nel 2023 con i prototipi già costruiti e dotati di avanzati sistemi di assistenza. Apple potrebbe essersi arresa anche sul fronte della Guida Autonoma, questo punto però va chiarito, l’azienda potrebbe sempre decidere di sviluppare il software e cederlo ad aziende terze, non crediamo molto - però - a questa possibilità.

Nel frattempo, parlando di altri big tech che hanno invece deciso di andare avanti in campo automotive, Xiaomi ha appena mostrato la sua SU7 al MWC 2024 di Barcellona, mentre Sony e Honda hanno mosso la loro Afeela con un controller PS5 dal palco del CES 2024 all’inizio di quest’anno. Sembra proprio che Apple abbia perso la sfida in campo automotive, forse ha fatto bene Microsoft a non creare alcun progetto nel settore...