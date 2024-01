L'auto elettrica di Apple si farà, abbiamo una data: avrà la Guida Autonoma simile a Tesla

Dopo tanta attesa, rumor e leak di ogni tipo (che vanno avanti da quasi 10 anni), forse ci siamo: Apple avrebbe fissato per il 2028 il lancio della sua futuristica auto elettrica.

Torniamo dunque a parlare del leggendario Project Titan, ovvero di quell’auto elettrica di Apple che negli scorsi anni è stata più volte vicina al rilascio così come al naufragio totale del progetto (più volte il progetto della Apple Car è stato posticipato). Della vettura si parla ormai dal 2015, lo sviluppo e la progettazione però sono stati davvero complicati e molti appassionati sono persino arrivati a perdere le speranze. Il progetto però è vivo e vegeto, soprattutto da quando è passato alle mani di Kevin Lynch nel 2021. L’Apple VP ha ora fissato una nuova data per il lancio dell’attesissima vettura: se tutto va come deve andare, la vedremo nel 2028. A dirlo, inoltre, non è un leak proveniente da qualche sconosciuto magazine di provincia: arriva da Bloomberg, che il 23 gennaio ha pubblicato un nuovo report sulla faccenda.

Secondo la nota azienda americana, l’automobile elettrica di Apple sarà dotata di funzioni avanzate di guida autonoma molto simili a quelle offerte attualmente da Tesla. Sembra infatti che la tecnologia di Guida Autonoma sarà di Livello 2+: significa che la vettura potrà guidarsi “da sola” in autostrada e su strade extraurbane, a patto che il conducente resti sempre vigile con le mani sul volante e gli occhi sulla strada, pronto a intervenire (altrimenti parleremmo di Livello 3 e 4).

Ovviamente è lecito aspettarsi un sistema che possa essere aggiornato OTA con il passare del tempo, così che le feature possano rimanere in linea con le leggi dei vari Stati; è possibile infatti che con il passare degli anni la Guida Autonoma di Apple diventi di Livello 3 o addirittura 4, il conducente insomma sarà autorizzato a distrarsi mentre l’auto si guida da sola nella maggior parte delle situazioni, anche in città.

Stando a quanto affermato da Bloomberg, lo scorso anno il consiglio di amministrazione di Apple avrebbe fatto parecchia pressione su Tim Cook per avere un piano dettagliato sul futuro del Project Titan; in pratica il CEO è stato messo di fronte a un bivio, o continuare con lo sviluppo e decidere una data di lancio oppure abbandonare tutto. Per la fortuna degli appassionati, la Apple Car si farà; anche se sulla carta non sembra, al momento, che la vettura di Cupertino possa rappresentare una rivoluzione in campo automotive (la Apple Car potrebbe essere dotata di realtà aumentata), siamo davvero curiosi di vedere cosa uscirà fuori dal cilindro della mela morsicata.