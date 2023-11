L'auto elettrica più aerodinamica al mondo è cinese e si ispira ad un tonno

Chery, una casa automobilistica cinese, ha recentemente presentato un nuovo modello di auto, definendolo come "il più aerodinamico al mondo" con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,168, il più basso di sempre. Sembra che il design sia inoltre ispirato alla figura del tonno.

Questo veicolo elettrico è stato sviluppato con l'uso di simulazioni basate sull'intelligenza artificiale e oltre 2.000 ottimizzazioni. La resistenza all'attrito dell'aria è un elemento cruciale per i veicoli elettrici poiché influisce sul consumo energetico e l'autonomia. Alcuni produttori, come Volkswagen con la sua ID.7, si sono concentrati su dettagli come un fondo chiuso, minigonne laterali svasate e ruote ottimizzate per migliorare l'autonomia dei veicoli elettrici.

Da questo punto di vista i costruttori cinesi stanno dimostrando di essere molto competitivi. La BYD Yangwang U6 detiene attualmente il titolo di vettura di serie più aerodinamica al mondo con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,195, superando persino la Mercedes EQS. Se il nuovo modello di Chery verrà effettivamente prodotto, potrebbe superare nuovamente il record mondiale.

Chery è un importante produttore cinese che ha registrato vendite significative, con 190.080 veicoli venduti nel mese di settembre e più di 150.000 unità vendute per il terzo mese consecutivo. Per affrontare la forte concorrenza nel mercato cinese, Chery ha annunciato piani per lanciare 15 nuovi modelli completamente elettrici nei prossimi due anni, e questo concept aerodinamico potrebbe benissimo far parte di questa futura gamma.

Sempre in termini di competitività ricordiamo che i brand automobilistici cinesi hanno un vantaggio enorme rispetto a quelli europei. Per quanto la maggior parte dei veicoli cinesi prodotti siano riservati al mercato cinese e per quanto le infrastrutture tecnologiche non siano ancora all'altezza di brand più blasonati come Volkswagen o Tesla, i prezzi delle automobili elettriche orientali sono la metà di quelle commercializzate in Europa.