L'auto elettrica con l'accelerazione più veloce al mondo: 100 km/h in meno di un secondo

Questo veicolo è una monoposto sviluppata dagli studenti dell'Università ETH di Zurigo e dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna in Svizzera, chiamato "Mayhem". Tutto in questa auto è stato realizzato in fibra di carbonio e nido d'ape in alluminio, rendendola incredibilmente leggera, con un peso di soli 140kg.

Sotto il cofano, o meglio, sotto tutti questi pannelli, si trovano quattro motori anch'essi sviluppati dagli studenti, che complessivamente erogano ben 326 CV. L'auto (come ovvio aspettarsi) accelera molto velocemente, addirittura più velocemente di una Formula 1 e dello Space Shuttle della NASA. Durante il suo record, Mayhem è riuscita a superare il record da 0 a 100 km/h in soli 0,956 secondi, coprendo una distanza di appena 12,3 metri.

Per dare un'idea di quanto sia impressionante questa accelerazione, un'auto di Formula 1 ci impiega circa 2,6 secondi per raggiungere la stessa velocità, mentre lo Space Shuttle della NASA ha bisogno di cinque secondi (ecco invece un sfida tra auto elettriche e auto a combustione).

Kate Maggetti, la pilota durante il tentativo di record, ha descritto l'esperienza come una sensazione di "cuore che batte forte" durante la preparazione, ma una volta in movimento, è come essere su una montagna russa con un'incredibile accelerazione. L'Università ETH di Zurigo ha superato il vecchio record di accelerazione di oltre un terzo, che era stato stabilito a 1,461 secondi da un team dell'Università di Stoccarda a settembre 2022.

Non sono solo le università a cimentarsi in queste sfide, ma anche la gente comune: questa Tesla Model S Plaid è stata trasformata in un Kart ad altissime prestazioni, dopo che gli sono state rimosse tutte le coperture della carrozzeria alleggerendola al massimo.