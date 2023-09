Un'auto elettrica da 25mila euro può essere considerata economica?

L'obiettivo ormai dichiarato dalle grandi aziende automobilistiche europee è quello di produrre il prima possibile un'auto elettrica che costi al massimo 25mila euro. E così che Renault è al lavoro sulla R5, che dovrebbe appunto costare meno di quella cifra.

Volkswagen ha invece in progetto la ID.2 All, e a seguire altre case automobilistiche hanno in programma city car e utilitarie. Ci chiediamo però se i 25mila euro proposti siano da considerare o meno una vittoria, e la risposta non è semplice.

Dal punto di vista commerciale, forse la risposta è un grande sì, visto che ad oggi le batterie, essendo delle tecnologie relativamente nuove applicate alle auto, costano ancora un sacco di soldi. Ci sono poi i noti problemi di materie prime, chip e costi di esportazioni dalla Cina.

Al di sotto di una certa soglia le case automobilistiche non riescono a scendere di conseguenza non possono fare miracoli. Ciò spiega perchè un'azienda come Fiat, che è famosa per le sue vetture low cost, venda la Fiat 500e da 33mila euro e la recente Fiat 600e da 36mila.

La seconda domanda che bisogna porsi però è la seguente: dal punto di vista dell'automobilista, 25mila euro sono accettabili? In questo caso bisogna fare un distinguo. Per l'utente “navigato” quindi colui che è conscio che le auto elettriche sono ancora molto care (per il discorso di sopra), 25mila euro rappresentano una cifra interessante, ma per tutti gli altri?

Per il classico “italiano medio” forse quella soglia non è poi da strapparsi i capelli. Tra l'altro sul mercato vi sono già auto al di sotto di quel prezzo, leggasi la Dacia Spring elettrica e la Renault Twingo green, che costano attorno ai 21-23mila euro, di conseguenza non sarebbe un evento clamoroso riuscire a vendere un'elettrica da 25mila euro.

Il problema è che alla luce di come è strutturato ad oggi il mercato delle auto, le aziende non potranno mai permettersi di vendere un EV che costi meno di 25mila euro, salvo i rari casi appena elencati, di conseguenza gran parte della popolazione rimarrà delusa.

Chi pensa infatti di portarsi a casa un'elettrica a 15/17mila euro, prezzo “entry level” ad oggi del mercato termico, dovrà pazientare ancora un bel po': si metta l'animo in pace.