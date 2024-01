Le auto più efficienti del 2023: bene Tesla, Opel e Skoda, con gli EV però vince la Cina

A un’auto basta essere “elettrica” per essere catalogata come assolutamente “green”? Non proprio, anche a causa di questo esiste Green NCAP, l’ente preposto a vigilare e catalogare la sostenibilità dei veicoli. Scopriamo dunque quali si sono rivelate le auto più sostenibili ed efficienti del 2023.

Green NCAP, che nel corso dell’anno analizza autovetture di qualsiasi alimentazione, ha pubblicato i suoi Category Winners del 2023, ovvero le auto più sostenibili dell’anno appena passato in diverse categorie. I vincitori sono stati eletti in base a vari fattori e indici: in primis il Clean Air Index che tiene conto delle emissioni “allo scarico”, poi c’è il Greenhouse Gas Index che guarda alle emissioni emesse in fase di produzione e durante il ciclo vitale del veicolo, infine l’Energy Efficiency Index che monitora l’efficienza di una determinata auto, ovvero quanta energia o carburante consuma. Esempio: un’auto elettrica potrebbe risultare poco sostenibile nel caso in cui fosse costruita senza emissioni di CO2 ma con consumi di energia particolarmente alti.

Secondo i rigidi criteri Green NCAP scopriamo così come la ORA Funky Cat sia l’auto più sostenibile del 2023 nelle categorie Auto Full Electric e Piccole Auto Familiari (la ORA Funky Cat ha anche guadagnato 5 Stelle Euro NCAP). Il brand appartenente al gruppo Great Wall Motor ha dimostrato di aver lavorato in maniera minuziosa sul fronte dell’aerodinamica e su un’alta efficienza di ricarica, aiutando così la Funky Cat a ridurre consumi e costi per i clienti.

Fra le Auto Diesel la vincitrice è stata la Opel Mokka, grazie al suo ottimo motore che consuma poco e contiene le emissioni di CO2 allo scarico. La Skoda Kamiq invece ha conquistato la vittoria fra le Auto Benzina, sempre grazie a un motore che dosa sapientemente prestazioni ed emissioni, pur essendo turbo.

Fra le Auto Executive ha vinto la Tesla Model S di Elon Musk per la sua attenzione all’efficienza energetica, le sue performance e l’autonomia, mentre fra i Piccoli MPV (Multi-purpose vehicle) lo scettro è finito alla Renault Kangoo E-Tech, super efficiente grazie alla sua batteria da 45 kWh. Infine fra i Piccoli SUV l’ha spuntata la Volkswagen ID.5, ora disponibile anche in versione Edition Plus. Nonostante un peso di 2.100 kg dovuto alla batteria, la ID.5 del marchio tedesco ha dimostrato di essere particolarmente efficiente senza estromettere le performance. Nella sua categoria ha infatti ottenuto i consumi più bassi.