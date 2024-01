Le auto più economiche a inizio 2024: sfida tra Dacia, Fiat e Kia

Dopo il COVID-19, praticamente qualsiasi bene o servizio ha visto i prezzi salire rispetto al passato. Anche le automobili, oggi, costano di più rispetto a qualche anno fa, quali sono dunque i modelli più economici che possiamo acquistare in Italia nel 2024?

Senza tenere conto di eventuali incentivi, offerte, inziative a tempo e quant’altro, la vettura più accessibile del momento sembra essere la Dacia Sandero Streetway in versione SCe 65, il cui prezzo di listino è pari a 13.250 euro. Anche la Kia Picanto risulta particolarmente accessibile, parte infatti da 14.550 euro nella versione 1.0 DPi a benzina da 49,e kW/67 CV. La vettura sudcoreana risulta più accessibile persino della più famosa Fiat Panda, l’auto più venduta in assoluto nel 2023, che al di là di ogni promo costa di listino 15.500 euro in versione 1.0 70 CV Hybrid.

In linea con la Panda troviamo la Renault Twingo, che in versione equilibre SCe 65 parte da 15.350 euro, e la nuova Peugeot 208, che in variante PureTech 75 parte da 14.670 euro (da gennaio 2024 in vendita la nuova Peugeot 208 ibrida). Sempre al di sopra dei 15.000 euro troviamo la nuova Hyundai i10, il cui recente restyling ha portato il listino a partire da 17.100 euro (tutte le novità della Hyundai i10 2023). Un prezzo molto simile a quello (di listino, sempre) della Fiat 500 Hybrid, che parte da 17.700 euro. In casa Stellantis bisogna nominare anche la Lancia Ypsilon, che parte da 17.650 euro in allestimento Oro, e la Citroen C3 da 18.350 euro al netto di ogni promozione.

Alzando ulteriormente l’asticella, la nuova Toyota Yaris Hybrid può essere acquistata a partire da 19.050 euro, mentre a partire da 22.550 euro si può scegliere la Toyota Yaris Cross Hybrid. Sempre in casa Toyota, la piccola Aygo si può avere da 18.400 euro. Nella stessa fascia di prezzo si colloca anche la nuova Suzuki SWIFT, il cui listino parte da 22.000 euro, grazie alle promozioni in corso però è possibile scendere al di sotto dei 18.000 euro. A 18.900 euro è poi possibile acquistare la nuova DR 3.0, stesso prezzo di listino della EVO3.

Calcolate che più o meno tutti i modelli citati godono di qualche promo, molte però si attivano solo in caso di finanziamento, altre sulle Pronta Consegna, insomma c’è da studiare e leggere un sacco di parametri a caccia di eventuali tassi di interesse e quant’altro, noi ci fermiamo al prezzo ufficiale di listino.

Sempre attorno ai 18.000 euro troviamo la nuova Opel Corsa, disponibile a partire da 18.950 euro. Sul fronte elettrico invece vi segnaliamo la Dacia Spring, che fra poco verrà pesantemente aggiornata al 2024. L’elettrica rumena del Gruppo Renault parte da 21.450 euro.